Crash auf der Hauptstraße Ein Quadfahrer trug schwere Verletzungen davon. Er wird sich aber nicht nur als Unfallverursacher verantworten müssen.

© Symbolfoto: dpa

Die 37 alte Fahrerin eines grauen Pkw VW Caddy war am Sonnabendvormittag auf der Alten Dresdner Straße stadtauswärts in Richtung Elend unterwegs, als plötzlich hinter einer Hecke ein 25-jähriger Quadfahrer auf die Straße auffuhr, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. So kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Durch den Unfall wurde der Quadfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Quad nicht versichert ist. Die Dippoldiswalder Beamten fertigen deshalb die entsprechenden Strafanzeigen. (SZ)

Golf gestohlen

Freital. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Sonnabend einen auf der Deubener Straße abgestellten blauen VW Golf V. Das elf Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von 5 000 Euro. (SZ)

Junge bei Zusammenstoß schwer verletzt

Rabenau. Ein zwölf Jahre altes Kind, das mit seinem Fahrrad einen Waldweg in Richtung Bahnhofstraße fuhr, beachtete am Sonnabendnachmittag an der Einmündung den fließenden Verkehr auf der bevorrechtigten Straße nicht genügend. So kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Pkw Peugeot 4007, an dessen Steuer ein 63 alter Fahrer war.

Der Junge verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Unfallschaden wurde auf etwa 2 200 Euro geschätzt. (SZ)

zur Startseite