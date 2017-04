Crash auf der B 101 Ein Hummer rammt einen VW – dadurch sind nicht nur zwei Schwerverletzte zu beklagen.

Schwer verletzt wurde die Fahrerin dieses VW, als ihr Auto von einem Hummer gerammt wurde, der auf die B 101 einbiegen wollte. © M. Häßlich

Am Dienstagnachmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B 101 zwei 35 und 49 Jahre alte Frauen schwer verletzt worden. Die 49-Jährige war mit einem Hummer auf der Kreisstraße zwischen Strauch und Zabeltitz unterwegs und wollte an der Kreuzung zur B 101 nach links in Richtung Großenhain abbiegen. Dabei stieß sie mit der 35-Jährigen zusammen, die mit einem VW Caddy auf der B 101 fuhr.

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 2 weiter Zusammenstoß beim Abbiegen Radebeul. Der 78 Jahre alte Fahrer eines VW Polo wollte am Dienstagnachmittag von der Weintraubenstraße nach rechts auf die Kötzschenbrodaer Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Peugeot (Fahrer 24) zusammen, an dessen Steuer ein 24-Jähriger war. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. Polizei sucht Zeugen Coswig. Anfang April war auf der Radebeuler Straße in Höhe der Straße Am Mittelfeld ein silberfarbener Mercedes der B-Klasse mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Frau, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Sie soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß gewesen sein, hatte helle schulterlange Haare und trug einen Anorak. Zur Aufklärung bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe. Sie fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Fahrradfahrerin machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Meißen oder an die Dresdner Polizei telefonisch unter 03514832233.

Beide Fahrerinnen wurden bei der Kollision schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 35 000 Euro. Zu dem Einsatz wurden die Ortsfeuerwehren Strauch und Großenhain gerufen. Es waren zwei Rettungstransportwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (SZ)

zur Startseite