Aus dem Gerichtssaal Cousins müssen wieder vor Gericht Zwei Riesaer gingen mit Messer und Gasdruckpistole auf einen Kumpel los. Ein erstes Urteil war der Staatsanwaltschaft zu lasch.

© Symbolfoto

Zwei Cousins aus Riesa müssen sich Ende April erneut vor dem Landgericht Dresden verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Mai 2013 einen damals 20 Jahre alten Kumpel in dessen Wohnung auf dem Clara-Zetkin-Ring Riesa brutal attackiert zu haben.

Ein Dutzend Schüsse aus einer Gasdruckpistole in Kopf und Hals, Messerstiche in den Rücken und Schläge auf den Kopf lautet die Bilanz der Nacht bei der ersten Verhandlung vor dem Landgericht im Mai 2015. Die Verletzungen wurden als lebensbedrohlich, aber nicht lebensgefährlich eingestuft. Nach der Tat saßen die damals 18 und 24 Jahre alten Cousins sechs Monate lang in Untersuchungshaft und wurden 2015 wegen versuchten Totschlags verurteilt: Illyas G. zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, Patrick G. zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft aber legte Revision ein. Sie unterstellt den Cousins eine Tötungsabsicht. In der neuerlichen Anklage geht es deshalb nicht um versuchten Totschlag, sondern versuchten, heimtückischen Mord und damit um längere Haftstrafen. Verhandlungstage sind für den 26. April, 3. und 5. Mai angesetzt. (SZ/ste)

