Couragierte Mitarbeiter stellen Dieb Kollegen des Bauzentrums Reinholdshain erwischen einen Ladendieb auf frischer Tat. Aber der wird handgreiflich.

Magarete Zimmermann saß an der Kasse und hat aufgepasst, als ein Ladendieb mit Waren für 510 Euro durchging, ohne zu bezahlen. Sofort gab sie Alarm. Thomas Grützner aus der Baustoffabteilung verhinderte dann zusammen mit anderen Kollegen, dass sich der Langfinger aus dem Staube machen konnte. © Egbert Kamprath

Reinholdshain. Da hatte sich ein Ladendieb verrechnet. Er hatte sich am Mittwochnachmittag im BHG Bauzentrum in Reinholdshain ein teures Winkelschleiferset sowie Bohrerzubehör gegriffen und wollte damit einfach so nach draußen gehen. Aber das couragierte Team des Marktes – eine aufmerksame Kassiererin, eine fixe Marktleiterin, ihre zupackenden Kollegen – und die Polizei, die schnell kam, machten sein Vorhaben zunichte.

Der 35-Jährige war an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu bezahlen. Das beobachtete die Kassiererin. Sie sah auch die teure Maschine, die da den Markt verlassen sollte, und alarmierte gleich Anke Kohl, die Marktleiterin. Diese holte weitere Kollegen zu Hilfe und lief dem Dieb hinterher. Sie wollten ihn aufhalten und die gestohlene Technik zurückholen. Der dachte aber nicht daran, sich bremsen zu lassen. Die Marktmitarbeiter wurden böse überrascht, wie aggressiv der 35-Jährige reagierte. „Er hat sofort rumgeschrieben und auch um sich geschlagen“, berichtet Anke Kohl über dieses Erlebnis. Er wollte das Diebesgut einfach nicht wieder herausrücken.

Die Marktleiterin hatte noch Geschäftsführer Ralph Schulze alarmiert, damit der gleich die Polizei ruft. Als das erledigt war, ging auch er vor den Markt, um nach dem Rechten zu sehen.

Die Rangelei dort hatte sich fortgesetzt. Der Dieb hatte versucht, in Richtung Tankstelle davonzulaufen. Jedoch kam er nicht weit, nur bis zu der Brücke vor der Tankstelle. Die Marktmitarbeiter hatten ihn erwischt und festgehalten, wie Schulze berichtet. Ein Marktmitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Dann kam sehr schnell die Polizei und hat sofort klar durchgegriffen, berichtet Schulze weiter.

Als die Polizeibeamten den Mann durchsuchten, ließen sie ihn auch seinen Rucksack öffnen und stellten fest, dass er noch eine Menge weiteres Diebesgut dabei hatte. Im Rucksack fanden sich LED-Lichter und andere wertvolle Sachen, die ebenfalls aus dem BHG-Baumarkt stammten. Anke Kohl rechnete später den Wert zusammen. Insgesamt hatten sie und ihre Kollegen einen Diebstahl im Wert von 510 Euro verhindert.

Es handelte sich bei dem Täter um einen 35-jährigen Deutschen, der in Dresden wohnt, wie die Polizei bestätigte. Beteiligte an der Rangelei haben den Verdacht, dass auch Alkohol und Drogen eine Rolle spielten. Gegen den Mann wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt, teilte die Polizei mit. Ein einfacher Diebstahl ist, wenn jemand nur etwas mitnimmt. Von räuberischem Diebstahl sprechen die Juristen, wenn jemand dabei noch gegen Menschen gewalttätig wird, um seine Beute nicht rausrücken zu müssen. Für eine solche Tat wird ein Dieb gleich bestraft wie ein Räuber. Dafür sieht das Strafgesetzbuch mindestens ein Jahr Freiheitsentzug vor.

„Ich hoffe, dass die Justiz jetzt ihre Arbeit tut und eine entsprechende Reaktion kommt. Denn wir haben eine zunehmende Tendenz bei Ladendiebstählen“, sagt Ralph Schulze. Auch im Markt in Reinholdshain sei das zu beobachten.

Es ist noch keine zwei Monate her, da stand ein Pärchen vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Dresden. Es ging dabei um einen Fall aus dem Sommer 2016. Das Pärchen hatte ebenfalls im BHG-Baumarkt in Reinholdshain einen Akkuschrauber, ein Schleifgerät und anderes Werkzeug im Wert von 480 Euro gestohlen. Auch damals hatte ein aufmerksamer Marktmitarbeiter das diebische Paar beobachtet und angesprochen. Der Markt hatte die Ermittlungsbehörden eingeschaltet.

Das Dresdner Schöffengericht hatte nun den Mann zu einer Bewährungsstrafe von 19 Monaten und die Frau zu 17 Monaten verurteilt. Der Mann, der bei der Tat gefahren war, musste außerdem für einen Monat seinen Führerschein abgeben.

