Couragiert und hartnäckig Erika König kämpfte für einen Bus in Karlsdorf. Beharrlichkeit half ihr auch über Schicksalsschläge hinweg.

Zwei Jahre kämpfte Erika König dafür, dass ein Linienbus wieder in Karlsdorf hält. Der Schriftwechsel mit Behörden und ihre Gesprächsnotizen füllen eine ganze Mappe. © Steffen Unger

Wenn Erika König zum Einkaufen oder zum Arzt will, steigt sie in ihr Auto. Für die Karlsdorferin die selbstverständlichste Sache der Welt. Seit beinahe fünfzig Jahren hat sie ihren Führerschein. Obwohl sie selber so gut wie nie mit dem Bus fährt, hat sie sich dafür eingesetzt, dass der Ortsteil der Gemeinde Demitz-Thumitz endlich wieder Anschluss ans Busnetz bekommt. Warum das Ganze, dafür hat sie eine einfache wie plausible Erklärung. Sie habe sich Gedanken darüber gemacht, dass sie ja immer älter werde und irgendwann nicht mehr das eigene Auto nutzen könne. „An einer Nachbarin hab ich gesehen, wie es ist, wenn der Mann nicht mehr Auto fahren kann und man deshalb aus dem Dorf nicht mehr wegkommt“, sagt sie. Dann sei man auf die Hilfe anderer angewiesen. Oder auf den Bus, wenn wie in ihrem Fall die Tochter mit der Familie ganz woanders lebt. – Seit August 2016 hält nun wieder der Bus in Karlsdorf. Zu verdanken ist das der Hartnäckigkeit von Erika König. Die will darüber gar nicht viel Aufhebens machen. Aber dass zwei Mädels aus der Nachbarschaft, die im Gymnasium in Bischofswerda lernen, nun mit dem Bus zur Schule fahren können und nicht mehr von den Eltern gebracht werden müssen, das freut die 76-Jährige sehr. Oder, dass andere, die wie sie selbst keine Verwandten im Ort haben, jetzt mit dem Bus zum Arzt oder Einkaufen fahren können.

Erika König wuchs in Karlsdorf auf. Gearbeitet hat sie lange Jahre im kaufmännischen Bereich in Bischofswerda. Früher, so erzählt sie, sei sie mit dem Moped nach Rothnaußlitz an die einstige Fernverkehrsstraße gefahren und von da aus mit dem Bus zur Arbeit in die Stadt. Damit war es jedoch vorbei, als sie zu ihrem Mann nach Leutwitz zog. Ein Bus fuhr dort nicht und damit stand sie vor der Frage, wie sie mit dem Kinderwagen aus dem Dorf wegkommen sollte. 1968 machte Erika König deshalb die Fahrerlaubnis und ist seither nur selten auf ein öffentliches Verkehrsmittel angewiesen. Nachdem ihr Vater starb, zog sie mit ihrer Familie zurück nach Karlsdorf. Mitten in der Modernisierung ihres Elternhauses starb ihr Mann. Es sollte nicht der einzige Schicksalsschlag werden, mit dem sie und ihre Familie fertig werden mussten. In der Zeitung will sie lieber nichts Genaueres dazu sagen, nur so viel, dass ihr gar nichts anders übrigblieb, als sich selbst um den Umbau des Hauses und den Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung zu kümmern. Von den Schwierigkeiten ließ sie sich jedenfalls nicht entmutigen. An einem Problem dranzubleiben, das war auch jetzt der Grund für ihren Erfolg.

Zunächst eine Absage

Die Mobilität für Senioren soll verbessert werden. Diese Aussage von Stefan Brangs (SPD), der seit 2014 Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Freistaats ist, hat Erika König beschäftigt. Was ist das für eine Mobilität, wenn in Karlsdorf nicht mal ein Bus hält? Diese Frage stellte sie sich, anderen und nicht zuletzt Stefan Brangs, der zu jener Zeit noch Landtagsabgeordneter war. Der vermittelte den Kontakt zum Chef des Verkehrsverbundes Zvon. Der Verkehrsverbund organisiert zwar den öffentlichen Personennahverkehr in der Region, jedoch im Auftrag des Landkreises. Also schrieb Erika König im Mai 2014 ans Landratsamt. „Karlsdorf hat keinen Bedarf“, hieß es in der ersten Antwort von dort. Wie die Karlsdorferin erzählt, gab es ja mal einen Bus im Ort, der zumindest früh und nachmittags je einmal fuhr. Aber nicht mehr, nachdem der Schülerverkehr neu organisiert wurde. Seither werden die Grundschüler aus Karlsdorf mit dem Taxi zur Schule nach Demitz-Thumitz gebracht. Für alle anderen sei die Entfernung von anderthalb Kilometern zur Bushaltestelle nach Rothnaußlitz zumutbar, hieß es im Landratsamt. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens sogar trotz eines fehlenden Fußwegs.

Diese Argumentation der Kreisverwaltung bekam Erika König nicht nur einmal zu lesen. In einem Hefter sammelte sie den Schriftverkehr, dazu die Notizen ihrer Anrufe. Im Februar 2015 kündigte man ihr an, dass man prüfen werde, ob nicht im neuen Schuljahr ein Rufbus möglich sei.

Ein neues Schuljahr kam, ebenso der nächste Fahrplanwechsel, nicht aber die Busverbindung nach Bischofswerda. Immer wieder wandte sich Erika König ans Landratsamt. „Von Mal zu Mal wurden wir vertröstet“, sagt sie. Im März 2016 ließ man sie dann wissen, die Linienführung würde erst 2019 überprüft. „So lange sollten wir noch warten, das hat mich richtig auf die Palme gebracht“, sagt sie und man spürt, dass sie dieses Ansinnen der Behörde noch jetzt in Rage bringt. Sie ließ sich nicht abwimmeln und erreichte einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Gemeinde.

Jede Menge Elan

Inzwischen wandte sich auch Ingeburg Biebas ans Landratsamt. Eine 85-jährige Karlsdorferin, die ohne eigene Verwandte im Ort unbedingt auf einen Bus angewiesen ist. Mehrere Briefe gingen noch hin und her, ehe am 17. Juni, also zwei Jahre nach dem ersten Anstoß durch Erika König, die lang ersehnte Nachricht kam, dass ab 1. August 2016 Karlsdorf mit dem Bus bedient wird. Mit sieben Fahrten auf der einen Runde nach Bischofswerda und elf auf einer zweiten Runde. Dass der Bus außerhalb der Schulzeiten seltener fährt, damit können die Karlsdorfer leben.

Rückblickend sagt Erika König, dass sie sich nie und nimmer hätte vorstellen können, wie mühevoll das wird. „Wenn ich nicht so eine gute Nachbarschaft hätte, hätte ich es gelassen oder ich wäre weggezogen“, sagt sie. Es freut sie, dass sich junge Leute in dem Ortsteil niederließen.

Trotz vieler Schicksalsschläge steckte Erika König nie den Kopf in den Sand. Ganz im Gegenteil, die Seniorin versprüht jede Menge Elan, wird nur manchmal nachdenklich. Als glücklichen Moment empfindet sie, wenn ihre drei Enkel sie besuchen, von denen die beiden Älteren in Berlin leben. Dass sie sie nicht allzu oft sieht, bedauert sie. Für das neue Jahr wünscht sie sich „bloß Gesundheit, sonst brauche ich nichts“. Sie freut sich schon auf die Zeit, wenn der Winter vorbei ist und sie sich wieder im Garten betätigen kann.

