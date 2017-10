Country-Konzert im Country-Cafe In der Koseler Kultkneipe „Sweet Water Station“ spielen am Sonntagnachmittag Kevin Cash & The Cattlemens zu Kaffee und Kuchen. Am Wochenende ist noch viel mehr los: von Udo-Jürgens-Abend über Salsa--Party, 20er Jahre-Party bis hin zu Eishockey und Handball, alles zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Inmitten der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft erwartet Sie am Sonntagnachmittag, ab 15.30 Uhr, das klassisches Westernrestaurant „Sweet Water Station“ im Südstaatenflair anno 1862. Sobald Sie die Station betreten, werden Sie sich in eine andere Welt und Zeit versetzt fühlen. Am Sonntag gibt es ein Extra: ein Konzert mit Kevin Cash & The Cattlemens, dazu hausgemachten Kuchen und Kaffee. Der Eintritt beträgt Euro inclusive Kaffee und Kuchen.

