Country–Fieber im Kesselhaus

Der wilde Westen zu Besuch Mit authentischer Musik und dem amerikanischen Traum im Gepäck reist diese Woche die Gruppe SpeedBuggy USA im Kesselhauslager Singwitz an. Die waschechten Kalifornier wollen am Sonnabend ihr Publikum begeistern. Ihre Performance dreht sich rund um das Genre Country. Sie singen von harten Jobs, dem echten Leben und der Liebe, was sie mit ihren kratzigen Stimmen besonders authentisch rüber bringen können. Der Einlass beginnt um 20 Uhr und der offizielle Beginn ist 21 Uhr. Für 15 Euro könnt ihr einen Abend mit echten amerikanischen Klängen genießen.

Juke Box reloaded Wenn du schon immer mal DJ auf einer Party sein wolltest, bist du dieses Wochenende im Eastclub Bischofswerda genau richtig. Am Sonnabend werden überall im Eastclub Zettel aushängen auf denen Songtitel draufstehen. Such dir einfach deinen Favoriten aus und für 1 Euro wird dieser Song gespielt. Ab 22 Uhr kannst du zu den Klängen deiner Lieblingssongs abfeiern. Für nur zwei Euro Eintritt kannst du mit deinen Freunden in die Zeiten der Juke Box abtauchen. Der Eastclub Bischofswerda freut sich auf Euch.

BEAT feiert Geburtstag Auch dieses Jahr veranstaltet das Steinhaus Bautzen wieder den alljährlichen BEAT-Bandwettbewerb. Nun schon zum 20. Mal können sich Nachwuchsbands auf der Bühne im Steinhaus beweisen. Für Sonnabend sind alle jungen Künstler aus der Region eingeladen, ihre Songs zu performen. 19Uhr geht die Show los. Dazu sind natürlich auch Zuschauer herzlich eingeladen. Für einen Obolus von 6 Euro könnt ihr die neuen Superstars bejubeln. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass in Bautzen große Talente entdeckt werden.