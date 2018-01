Countdown zum Skiweltcup In einer Woche beginnt das Sportevent am Elbufer. Einen Blick auf die Athleten gibt es auch ohne Tickets.

Während die Aufbauarbeiten laufen, schwillt nebenan die Elbe an. © Christian Juppe

Das erste Mal misst sich am 13. und 14. Januar die internationale Elite der Skilanglaufprofis im Wettkampf in Dresden. Damit die Sprinter auf ihren Runden optimal skaten und gleiten können, verwandeln rund 5 000 Kubikmeter Kunstschnee das Elbufer zwischen Carolabrücke und Glockenspielpavillon in eine Wettkampfstrecke von Format. Da der Meldeschluss für die aktiven Sportler bereits abgeschlossen ist, bleibt allen Enthusiasten die Option, als Zuschauer im Angesicht der Athleten dahinzuschmelzen. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wo hat man den besten Blick auf die Strecke und die Arena?

Bisher wurden rund 5 500 von insgesamt 6 000 Tickets verkauft, welche den Zugang zum Stadion auf dem Filmnächteareal ermöglichen. Dort haben die Zuschauer den besten Blick auf den Start- und Zielbereich. Der einzige weitere öffentliche Bereich, das sogenannte Winterdorf, befindet sich zwischen Augustusbrücke und Glockenspielpavillon. Darin können die Zuschauer kostenlos direkt an der Strecke stehen und die Übertragung auf einer großen Videoleinwand verfolgen. Aber auch dieser Bereich ist mit Zäunen abgesperrt. Hier werden maximal 13 000 Menschen zugelassen.

Zudem dürfen sie die Elbwiesen nicht betreten – das ist eine Auflage der Stadt zum Schutz der Wiesen. Die Augustus- und die Carolabrücke können normal genutzt werden. Nur Stehenbleiben und Zuschauen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Helfer bitten die Passanten deshalb weiterzugehen. Wer das Spektakel lieber im Fernsehen verfolgt, wird beim ZDF und Eurosport fündig.



Das Weltcup-Areal am Elbufer

© Grafik SZ - Grafik größer anzeigen



Was darf man mit auf das Gelände nehmen?

Die Veranstalter bitten auf Taschen, die größer als A4-Format sind, möglichst zu verzichten. Diese würden die Sicherheitskontrollen in die Länge ziehen. Aber: Die Veranstalter wollen ein familienfreundliches Event bieten. Deshalb sind sowohl im öffentlichen als auch im Stadion-Bereich Getränke oder zum Beispiel auch Thermoskannen erlaubt. Es gibt aber in beiden Bereichen auch umfangreiche Catering-Angebote, sagt Sprecherin Viktoria Franke.



Wann sind die Wettkämpfe und was passiert im Anschluss?

Am Freitag können alle Dresdner von 12 bis 14 Uhr kostenlos das Training der Profis von den Stadionplätzen aus verfolgen. Am Sonnabend läuft der Wettkampf im Einzelsprint der Damen und Herren von 9.50 bis 13.50 Uhr. Am Sonntag sind die Teamsprints von 9.15 bis etwa 12 Uhr angesetzt. Direkt im Anschluss finden die Siegerehrungen im Stadion statt. Danach können sich die Zuschauer sowohl dort als auch im öffentlichen Bereich am Hotel Bellevue weiter aufhalten. Allerdings sind keine weiteren Programmpunkte, wie musikalische Auftritte, geplant. Es gibt auch keine zusätzliche große Beleuchtung, wenn es dunkel wird.



Wie reisen Interessierte am besten zum Skiweltcup an?

Wer ein Ticket für das Stadion gekauft hat, darf kostenlos Bus und Bahn nutzen. Auch für alle anderen Sportbegeisterten verweist der Veranstalter auf den öffentlichen Personennahverkehr, da Parkplätze rund um das Areal knapp sind. Zusätzliche Parkflächen werden nicht geschaffen. Ein größerer Parkplatz befindet sich neben der Staatskanzlei, weitere einzelne Parkplätze gibt es im Barock- und im Regierungsviertel.



Wo kann man einen Blick auf die Athleten erhaschen?

Die Sportler schlafen im Hotel Westin Bellevue, das direkt an die öffentliche Zuschauerfläche angrenzt. Das Hotel wird während des Wochenendes jedoch für die Öffentlichkeit gesperrt. Direkt auf dem Parkplatz neben dem Finanzministerium, der sonst teilweise für Camper zugelassen ist, stehen die Wachs-Trucks der Sportler. Darin bekommen nicht nur die Ski den letzten Schliff, sondern halten sich oft auch die Athleten selbst auf. Womöglich bietet sich hier ein kurzer Blick im Vorbeilaufen auf der Köpckestraße. Ansonsten können Sportbegeisterte nur auf ein spontanes Treffen nachmittags in der Dresdner Innenstadt hoffen.



Was passiert nach dem Wochenende auf dem Areal?

Zwischen Augustusbrücke und Glockenspielpavillon wird der Schnee zum Tauen auf die Elbwiesen geschoben. Vom Stadion bis zur Augustusbrücke wird die dann 700 Meter lange Strecke noch für einen Paralympischen Tag, einen Nachwuchscup und den Schulsport genutzt. Am 21. Januar ist die Strecke für jedermann geöffnet. Sportinteressierte können sich aber auch schon dieses Wochenende auf den Weltcup einstimmen. Am Sonntag wird ab 12.30 Uhr Sachsens schnellster Skilangläufer über 100 Meter gesucht. Auf dem Vorfeld vor dem Terminal des Dresdner Flughafens wird dafür eine Fläche für die Sprinter präpariert. Interessierte können sich noch bis Freitagmittag anmelden. Die 30 Startplätze werden per Los vergeben.



Kann ein Elbehochwasser den Weltcup gefährden?

In der Tat sehen die Veranstalter derzeit besorgt auf die Pegel. Die Elbe schwillt mit Werten von derzeit über drei Metern Wasserstand weiter an, die Hochwassergefahrenstufe 1 ab vier Meter ist aber noch weit entfernt. Sollte diese jedoch absehbar erreicht werden, wird es ernst. Denn bei einem zu erwartenden Pegelstand von vier Metern müssen laut Stadtverwaltung alle festen Aufbauten zuvor beseitigt werden, da sie sind dann ein Abflusshindernis sind.





zur Startseite

Artikelempfehlung Countdown zum Skiweltcup Das erste Mal misst sich am 13. und 14. Januar die internationale Elite der Skilanglaufprofis im Wettkampf in Dresden. Damit die Sprinter auf ihren Runden optimal skaten und gleiten können, verwandeln rund 5 000 Kubikmeter Kunstschnee das Elbufer zwischen Carolabrücke und Glockenspielpavillon in eine Wettkampfstrecke von Format. Da der Meldeschluss für die aktiven Sportler bereits abgeschlossen ist, bleibt allen Enthusiasten die Option, als Zuschauer im Angesicht der Athleten dahinzuschmelzen. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen: (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/countdown-zum-skiweltcup-3852621.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: