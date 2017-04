Countdown für Jugendweihe 2017 läuft Für Weißwasser sind 85 Jugendliche angemeldet. Anderswo sind es noch mehr.

Ein Bild vom Vorjahr: 93 Jugendliche des Landau Gymnasiums Weißwasser, der Oberschule Schleife sowie der Förderschule Weißwasser feierten die Jugendweihe in den Telux-Sälen in Weißwasser. Thomas Jurk, Bundestagsabgeordneter der SPD, hielt die Festrede. © Rolf Ullmann

Rund 700 Jugendliche werden in diesem Jahr in der Region Görlitz feierlich ins Erwachsenendasein aufgenommen. In Bad Muskau feiern 18 Jugendliche am 29. April ab 11 Uhr im Lindenhof. Zwei Wochen später laufen in Niesky wegen großer Nachfrage gleich drei Veranstaltungen mit insgesamt 125 Teilnehmern. Gefeiert wird im Bürgerhaus. Den Auftakt machen Görlitz und Oppach am 22. April, Schlusslicht ist Weißwasser. Hier gibt es am 20. Mai zwei Jugendweihefeiern, um 11 und um 13.15 Uhr, in den Telux-Sälen. 85 Jugendliche sind angemeldet.

Die Einstimmung auf die Jugendweihefeiern fand in zahlreichen Kursen statt. Eine besondere Vorliebe entwickelten die Jugendlichen dabei für Veranstaltungen zur Berufsorientierung. Aber auch Demokratie und Geschichte, Jugendcamps, Reisen oder Modenschauen kamen gut an, so Rolf Liebig vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe in Görlitz.

Laut dem Wissensportal Wikipedia werden Jugendweihen auch von freireligiösen Gemeinden und humanistischen Organisationen durchgeführt. Zu DDR-Zeiten gehörten sie zum guten Ton. (SZ/sdt)

