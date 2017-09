Countdown für Jubiläumsfest läuft Die Kemnitzer feiern zum 20. Mal in den Oktober und sehen auch eine neue Baustelle mit gewisser Gelassenheit.

Ein Foto vom Vorjahr: Ein gut gefülltes Zelt beim Oktoberfest in Kemnitz zur damaligen Ostrockparty mit der Petra Zieger Band. Die ist dieses Jahr nicht dabei, dafür andere. © Rafael Sampedro

Bei Edeltraut Peschel klingelt seit etwa zwei Wochen das Telefon deutlich häufiger. In den meisten Fällen kann die Inhaberin des gleichnamigen Lebensmittelmarktes in Kemnitz erraten, worum es geht: „Haben Sie noch Karten für Roland Kaiser?“, lautet die Frage häufig – und sie lässt sich mit den Namen Matthias Reim und Max Giesinger variieren. Normalerweise gehören Konzertkarten nicht zum Sortiment des Lebensmittelmarktes. Aber für das Oktoberfest in Kemnitz ist das Geschäft eine Vorverkaufsstelle.

Noch bis vergangene Woche hatte Edeltraud Peschel ein paar wenige der insgesamt rund 4 000 Karten für das Roland-Kaiser-Konzert zum Oktoberfest Kemnitz. „Soweit ich weiß, sind die jetzt auch weg“, sagt Thomas Kneschke vom Verein Kemnitzer Fördergemeinschaft, der das Oktoberfest organisiert. Für die anderen Konzerte – die Sunshine Live Party am 29. September, Max Giesinger am 2. Oktober und Matthias Reim am 6. Oktober – gibt es noch Karten. Und für die RevivalNacht mit den beiden Gruppen RockSet und Abba World Revival werden vorab überhaupt keine Karten verkauft – die gibt es nur an der Abendkasse.

Viele, die heute woanders leben, kommen für das Oktoberfest nach Hause in die Oberlausitz, weiß Frau Peschel. Deshalb sind dieser Tage nicht nur Anrufer aus der Region am Telefon, sondern aus dem ganzen Bundesgebiet. Dieses Jahr womöglich noch mehr als sonst. Denn das Oberlausitzer Oktoberfest feiert Jubiläum, das 20.

Große Sprünge im Programm wollen die Organisatoren deshalb aber nicht machen. „Wir wollen uns nicht überschätzen“, sagt Mitorganisator Dirk Neumann. Denn das könne schnell nach hinten losgehen. So sieht es auch Thomas Kneschke. Es soll nichts künstlich hochgespielt werden, sagt er. Die Kemnitzer setzen in ihrem Programm auf vieles, was sich in der Vergangenheit bewehrt hat: Der Oberlausitzer Bauernmarkt ist fester Bestandteil, ebenso der Trödelmarkt. Matthias Reim hat zugesagt und auch Roland Kaiser. „Er war vergangenes Jahr ganz angetan von unserem Publikum“, erzählt Thomas Kneschke. Trotzdem, einige Besonderheiten für die Besucher soll es zum 20. geben. „Wir haben wieder getüftelt und gefeilt“, sagt Kneschke. Max Giesinger ist erstmals in Kemnitz dabei, ebenso die Revival-Nacht.

Bereits in der vergangenen Woche haben die Organisatoren nach Feierabend Stück für am Festzelt gebaut. Am Wochenende packten zahlreiche freiwillige Helfer mit an. Der Grundaufbau stehe damit, erzählt Kneschke. Dass auch in diesem Jahr – wie schon 2016 – genau zum Fest eine Straße gebaut wird, sieht er nicht als übergroßes Problem. Aber ein bisschen mehr Geduld brauchen die Gäste: Vergangene Woche kam vom Bernstädter Stadtrat und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Information, dass auch dieses Jahr bis Ende Oktober auf der S129 gebaut wird.

Allerdings an einer anderen Stelle, in der Nähe vom Gasthaus Lindl und dem Waldbad. Allerdings wird es keine Vollsperrung geben. Die Straße bleibt einseitig befahrbar, der Verkehr wird über eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Nur Laster, die schwerer sind als 3,5 Tonnen, müssen eine Umleitung nehmen. Thomas Kneschke lässt sich von der Baustelle nicht die Ruhe nehmen. „Bis jetzt ist noch jeder bei uns angekommen“, sagt er optimistisch.

