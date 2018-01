Countdown für die große Show Das Steinhaus in Bautzen startet mit einem Bühnenprogramm ins neue Jahr. Polnische und deutsche Jugendliche trainieren dafür bis zur letzten Minute.

Spaß haben die jungen Tänzer im Bautzener Steinhaus. Und das, obwohl der Zeitplan eng, die Choreographie anspruchsvoll ist. Bei der Tanzshow „Auftakt“ stehen sie am Wochenende auf der Bühne. © Uwe Soeder

Bautzen. Nur nicht aus dem Takt kommen. Schnelle Schritte nach links, die Arme nach rechts, Körperspannung nicht vergessen. „Again, again“, ruft Tanzlehrer Patrick von Bardeleben, den alle hier nur Patrock nennen. Seine Bewegungen ahmen 24 deutsche und polnische Jugendliche nach. Die ersten Teilnehmer kommen schon ins Schwitzen. Dabei dienen die Tanzschritte nur der Erwärmung. Die Choreographie für den Auftritt lernen sie erst danach. Dass es ein langer Trainingstag wird, ist allen jungen Tänzern bewusst. Der Countdown für die große Show hat begonnen.

Erst am Donnerstag haben sie sich getroffen. Schon am Sonnabend werden die Jugendlichen erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Ihre zehnminütige Darbietung ist Teil der Tanzshow „Auftakt“, die jedes Jahr vom Bautzener Steinhaus organisiert wird. Knapp ist die Zeit, die Motivation ist groß. Das meint zumindest Tanzlehrer Patrock. „Mit Anfängern würden wir es nicht schaffen. Unsere Teilnehmer haben aber alle schon Erfahrung“, sagt er.

Und das sieht man auch. Eine anspruchsvolle Schrittabfolge sitzt bereits nach Minuten. Nun wird es ernst. Einzeln sollen die Jugendlichen zeigen, was sie im Repertoire haben. Ziel ist es, dass die jungen Tänzer ihre Ideen mit einbringen, das Programm mitgestalten. Schon legen die ersten los, drehen sich am Boden, zeigen Breakdance-Elemente. Einige waren schon im vergangenen Jahr beim Projekt dabei. Das kommt ihnen jetzt zugute. Denn für Zurückhaltung ist keine Zeit. Auch nicht für viele Worte. Zwar gibt es eine Dolmetscherin. Doch weil jede Minute zählt, verzichten die Tänzer auf die aufwendige Übersetzung. Ein paar englische Vokabeln verstehen sie alle. Das reicht.

Auftakt im Steinhaus zurück 1 von 3 weiter Das Programm ist am Sonnabend ab 19 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr im Bautzener Steinhaus zu sehen. Bei der Show treten neben den Jugendlichen aus dem Steinhaus auch die Tanzschule Mühlmann, das No Name Dance Studio aus Polen, das Tanztheater-Projekt MultiMove und der Tänzer Patrock auf. Karten gibt es im Steinhaus. Reservierungen unter: 035915319972.

Zusammenarbeit mit Jelenia Góra

Paul Fischer beobachtet das Treiben aus sicherer Entfernung. Der Projektleiter ist begeistert, dass die Truppe so gut zusammengewachsen ist. Erst vor zwei Stunden kamen die Jugendlichen am Steinhaus an. Der gemeinsame Auftritt bei der Tanzshow „Auftakt“ sei nur eines von vielen Projekten, welches das Steinhaus gemeinsam mit dem Kulturhaus in Jelenia Góra organisiert, erklärt er. Seit 2008 arbeiten die Einrichtungen eng zusammen. 20 gemeinsame Veranstaltungen stellen sie jedes Jahr auf die Beine. Das kann ein Konzert sein, oder ein Workshop, der zwei Wochen dauert.

Es geht darum, den europäischen Gedanken zu fördern. Oder, viel einfacher gesagt, polnische und deutsche Jugendliche miteinander ins Gespräch zu bringen. Dabei sind sogar schon langjährige Freundschaften entstanden. „Das zeigt doch, wie nachhaltig ein solcher Austausch ist“, sagt Paul Fischer und wechselt seine Rolle. Vom Organisator zum Schlagzeuger. Er ist Teil der Band, die für die Musik des Programmes verantwortlich ist. In einem kleinen Proberaum haben sie sich versammelt. Mit dem Üben konnten sie eher beginnen als die Tänzer. Trotzdem gilt es noch, an vielen Kleinigkeiten zu arbeiten.

Vor allem Flo ist kritisch, wenn es um den Sound geht. Er hat die Musik selbst geschrieben. Wie sie klingt? „Ich orientiere mich am Trip-Hop“, sagt er und meint damit einen elektronischen Musikstil, für den langsame, dem Hip-Hop ähnliche Rhythmen charakteristisch sind. „Ich wusste, dass ich tanzbare Musik machen soll. Ansonsten konnte ich mich ausleben“, meint Flo, der gleich den Text mitgeliefert hat. Singen wird er aber nicht selbst. Lena und Marika übernehmen das für ihn. Mit ihren kräftigen Stimmen geben sie gleich eine Kostprobe. Noch üben Musiker und Tänzer jeder für sich. Am Sonnabendvormittag, nur wenige Stunden vor dem Auftritt, kommt dann alles zusammen.

