Countdown für den Dosen-Satelliten Mit einer spannenden Mission startet in dieser Woche eine Rakete in Bremen. Ein paar junge Dresdner sind dabei.

Am Fallschirm segelt der Satellit nach unten. Den Jungs bleibt nur: Warten. © René Meinig

Die Oma braucht noch Aufklärung. Bisher hatte Enkelsohn Janek Gál einfach noch keine Zeit, ihr die Sache richtig zu erklären, ihr zu sagen, woran er monatelang mit anderen Jugendlichen gebastelt hat. „Wenn wir auf das Thema kommen, erzählt sie mir immer etwas vom Sputnik“, sagt der 14-Jährige und lächelt. Die Richtung stimme zumindest schon mal. Janek ist einer von fünf Schülern aus Dresden, die in dieser Woche einen Satelliten starten. Den haben sie entwickelt und gebaut.

Die vergangenen zwei Wochen waren stressig. Der Satellit musste fertig werden. „Im vergangenen Jahr haben wir es auch erst kurz vor Schluss geschafft“, erzählt Fabian Wunsch. Nervös gemacht hat die Jungs, zu deren Mannschaft „PosiTUne Saxonia“ auch der Görlitzer Schüler David-Hauke Wedler gehört, das alles also nicht. Jeder hat seine Aufgabe. Während die einen Leiterplatten und Drähte löten, programmieren andere. Dominik Frisch kümmert sich ums Aussehen der Entwicklung und um Sponsoren. Um die Finanzierung müssen sich die Mannschaften selbst kümmern. „Wir sammeln über eine Crowdfunding-Aktion im Internet“, sagt er. Ein guter Teil des Geldes ist so schon zusammengekommen.

Zum zweiten Mal startet ein Dresdner Team beim Deutschen Cansat-Wettbewerb. Die englische Wortschöpfung steht für „Dosen-Satellit“. Nicht größer und schwerer als solch eine Getränkedose darf das Objekt sein, das mit einer kleinen Rakete in Richtung Himmel geschossen wird. Schülergruppen aus ganz Deutschland hatten sich mit ihren Ideen beworben. Zehn wurden von einer Jury ausgewählt. Sie verbringen ab Montag eine Woche in Bremen, wo das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Wettbewerb unterstützt. Er findet im Rahmen eines internationalen Vergleichs statt, den die Europäische Weltraumbehörde (ESA) ausrichtet. Der Gewinner qualifiziert sich für den europäischen Wettbewerb. Im Jahr 2016 wurden die Dresdner Dritte.

Hupen für den Sieg

Dabei hatte ihr Satellit damals noch gar nichts Brauchbares messen können. Die Rakete hatte einen Fehlstart hingelegt, beim zweiten Versuch war der Satellit nicht mehr intakt. Diesmal hoffen die Jugendlichen auf einen sauberen Start. Dann werden drei laute Lkw-Hupen wichtig.

Auf eine Höhe von einem Kilometer wird die Rakete steigen, bevor der Satellit ausgeklinkt wird. An einem Fallschirm und mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde segelt er in Richtung Boden. Alle Mini-Satelliten müssen Temperatur und Luftdruck messen. „Zusätzlich durften wir uns eine zweite Mission überlegen“, sagt Elias Fiedler. Das Dresdner Team will mithilfe des sogenannten Doppler-Effekts Fallrichtung und -geschwindigkeit bestimmen. Dafür werden akustische Signale vom Boden aufgezeichnet – wofür wiederum die Lkw-Hupen sorgen werden. Segelt der Satellit zu Boden, verändern sich die Schallwellen des Signals. Daraus lassen sich später Richtung und Höhe berechnen.

Jan Condé-Wolter studiert Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. Gemeinsam mit Chemiestudent Diego Jahn betreut er das Team im Schülerlabor des DLR und der TU Dresden. „Die Woche in Bremen ist für sie eine tolle Erfahrung.“ Die vielen Eindrücke und der Austausch mit anderen Teams wären eine einmalige Erfahrung. Von der kann Janek dann auch seiner Oma erzählen.

