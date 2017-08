Couch in Brand gesteckt

Couch in Brand gesetzt Königswartha. Am Montagabend kam es in Königswartha zu einem Brand. Ein Unbekannter hatte im Flur eines Mehrfamilienhauses am Eichbergweg Zeitungen auf einer Couch in Brand gesetzt. Ein 61-Jähriger bemerkte die Flammen und löschte sie mit einer Gießkanne. Dabei zog sich der Mieter leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Brandursachenermittler kam zu Einsatz.

Briefe aus Postkasten gestohlen Radeberg. In Radeberg hat am Montagabend ein 33-jähriger Deutscher auf derzeit noch unbekannte Weise einen Briefkasten eines Postdienstleistungsunternehmens geöffnet und mehrere Schriftstücke herausgenommen. Eine aufmerksame 25-jährige Frau sowie ihr 36 Jahre alter Freund beobachteten dies und nahmen dem alkoholisierten Mann die Briefe wieder ab. Die Polizei übergab sie anschließend dem Unternehmen, sodass die Empfänger noch rechtzeitig mit den Briefen rechnen können.

Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall Hochkirch. Am Montagnachmittag kam es in Hochkirch zu einem Unfall. Ein 45-Jähriger befuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem VW die Karl-Marx-Straße und übersah dabei offenbar einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Citroën (Fahrerin, 26). Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde das Auto der 26-Jährigen gegen den davor stehenden Skoda (Fahrerin, 59) geschoben. Alle Beteiligten erlitten leichten Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Es entstand Schaden von insgesamt etwa 7500 Euro.

Altpapiercontainer geraten in Brand Ottendorf-Okrilla. Aus bisher ungeklärter Ursache sind am Montagabend gegen 19.25 Uhr in Ottendorf-Okrilla zwei Altpapiercontainer an der Bergstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Zu einer Gefährdung von Menschen oder nahestehenden Gebäuden kam es nicht.

Unter Drogen Auto gefahren Bautzen. Am Montagabend kontrollierten in Bautzen Polizeibeamte gegen 20.15 Uhr einen Mercedes und dessen Fahrer auf der Töpferstraße. Der 46-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und begleiteten ihn zur Blutentnahme.

Auf der Autobahn mit Schild kollidiert Ottendorf-Okrilla. Auf der A4 kam es am Montagabend im Baustellenbereich Ottendorf-Okrilla zum Unfall. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem Skoda die Autobahn in Fahrtrichtung Görlitz. An der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla kam der Mann offenbar aufgrund von Unaufmerksamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Skoda kommt im abgesperrten Baustellenbereich zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Brieftaschen und Rucksack gefunden Radeberg/Kamenz. Am Montag haben ehrliche Finder gleich dreimal Fundsachen im Polizeirevier Kamenz abgegeben. Ein Zeitungsausträger übergab der Polizei am Montagmorgen eine Brieftasche mit Geld, einem Ausweis, Führerschein, EC- sowie Krankenkarte. Die Geldbörse hatte er in Radeberg auf der Badstraße gefunden. In Kamenz übergab ein ehrlicher Finder dem Revier eine schwarze Geldbörse. Er fand das Portemonnaie mitsamt Geld, einer EC- und Krankenkarte sowie einem Führerschein an der Straße An der Windmühle. In Kamenz stellte kurz vor Mitternacht ein Bürger in einer Bank an der Oststraße einen herrenlosen Rucksack fest. Vor dem Öffnen überprüften Polizisten diesen. Sein Inhalt war jedoch nicht gefährlich. Zu allen Fundsachen werden derzeit weitere Ermittlungen zu den Eigentümern geführt bzw. konnten bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Die rechtmäßigen Besitzer werden informiert.

Mit Warnbaken zusammengestoßen und abgehauen Ottendorf-Okrilla. Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagmorgen auf der Autobahn in Richtung Görlitz. Ein derzeit noch unbekanntes Auto kollidierte mit sechs Warnbaken, die aufgrund der Baustelle aufgestellt waren. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.