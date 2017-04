Cottbuser Parkeisenbahn dampft in die neue Saison Nach dem Vorbild von Weißwasser soll die bisherige Strecke bis zum Cottbuser Ostsee verlängert werden.

Der elfjährige Hobbyeisenbahner Eric Martin hat den Start in die neue Saison freigegeben. Foto: Beowulf Kayser

Die Waldeisenbahn Muskau hat es vorgemacht. Mit der Jungfernfahrt zum Turm am Schweren Berg wurde für die Fahrgäste ein neuer, drei Kilometer langer Streckenabschnitt unmittelbar an der Nochtener Tagebaukante in Betrieb genommen. „Was die Weißwasseraner können, wollen wir auch ins Visier nehmen“, sagte Fördervereinschef Dennis Kettlitz von der Cottbuser Parkeisenbahn der SZ.

Langfristig sei geplant, die bisher 3,2 Kilometer lange Strecke mit vier Bahnhöfen und zwei Haltepunkten bis zum künftigen Cottbuser Ostsee zu verlängern. Als See-Bahn soll sie dann auf der drei bis vier Kilometer langen Trasse zwischen Cottbus und dem mit 19 Quadratkilometern größten Tagebausee in Deutschland pendeln. „Bis dahin wird es allerdings noch eine Weile dauern“, erklärte Geschäftsführer Ralf Thalmann von Cottbus-Verkehr. Er rechnet damit, dass die dampfende „Seeschlange“ bis spätestens 2030 die Besucher an die Ufer des riesigen Bade- und Sportsees und zur zweiten Cottbuser Bundesgartenschau bringt.

„Jetzt konzentrieren wir uns aber zunächst auf die Höhepunkte unserer Kleinbahn in diesem Jahr“, sagte Thalmann. Mit der aus Weißwasser stammenden Brigadelok 99 0001 und ordentlich Dampf wurde in die 63. Saison gestartet.

Die für 200 000 Euro generalüberholte „Puffer-Billy“ soll auch 2017 wieder das Cottbuser Zugpferd werden. Mit dem aus der ehemaligen Braunkohlengrube Weißwasser stammenden Dampfross sollen wie im Rekordjahr 2016 bis zum Herbst über 40 000 Fahrgäste vom Bahnhof Sandower Dreieck bis zum Tierpark und dem Pückler-Park befördert werden.

Mit vier Diesel- und Rangierloks, einem Dieseltriebzug, einer Menge geschlossener und offener Wagen sowie dem historischen Salonwagen ist die 1954 als Pioniereisenbahn gegründete und nach der Wende als Parkeisenbahn weitergeführte Kleinbahn gut ausgestattet. Zu den besonderen Veranstaltungshöhepunkte zählen in diesem Jahr eine Rundfahrt im Salonwagen zur Sonderausstellung Königin Augusta von Preußen im Pücklerschloss Branitz am 20. Mai, der zweite „Tag der Technikfaszination“ am 15. Juli, eine erlebnisreiche Sommernachtsfahrt am 25. August und das vierte Kinder- und Familienfest am 9. September.

Am 28. und 29. Oktober stehen wieder die gruseligen Halloweenfahrten im festlich geschmückten Salonwagen auf dem Parkeisenbahn-Programm. Zu den beliebten Nikolaus-Fahrten wird vom 1. bis 6. Dezember eingeladen.

Auf Deutschlands älteste Schlepptender-Lok „Graf Arnim“ aus dem Jahr 1895 müssen die kleinen und großen Fahrgäste und auch die rund 90 Mitglieder des Fördervereins auch in diesem Jahr wieder verzichten. Die berühmte Dampflok 99 3301 der Waldeisenbahn Muskau steht seit 2008 im Cottbuser Lokschuppen am Bahnhof Sandower Dreieck und wartet auf ihre Generalüberholung.

„Sie soll schätzungsweise rund 200 000 Euro kosten“, erklärte Fördervereinsvorsitzender Dennis Kettlitz. Über 70 000 Euro hat der Verein bereits für die Reparatur gesammelt. Jetzt soll es sogar Fördermittel vom Bund für den betagten Oldtimer geben. Dann könnte die „Graf Arnim“ vielleicht zum 65. Parkeisenbahn-Jubiläum im Jahr 2019 erstmals wieder auf den Gleisen stehen.

