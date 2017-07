Cottbuser Hauptbahnhof wird zur Baustelle Fußgänger und Autofahrer müssen Einschränkungen in Kauf nehmen. Das bedeutet für manchen einen Umweg.

Die Straßenbahngleise sind bereits bis zur Bahnhofsbrücke verlegt. © Beowulf Kayser

Auf zunehmende Einschränkungen müssen sich Reisende und Autofahrer am Cottbuser Hauptbahnhof einstellen. „Im Zusammenhang mit dem Umbau zu einem modernen Verkehrsknoten hat jetzt eine neue Bauphase begonnen“, sagt Pressesprecherin Christin Heldt vom städtischen Unternehmen Cottbus-Verkehr der SZ. Reisende können zwar mit den Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 nach wie vor bis zur Haltestelle Thiemstraße fahren. Dann müssen sie jedoch weitere und kompliziertere Wege bis zum Hauptbahnhof und den Bahnsteigen in Kauf nehmen.

„Je nach Bausituation sind die Strecken jedoch gut ausgeschildert“, berichtet Christin Heldt. Die Bahnsteige sind weiterhin problemlos erreichbar. Schwierig wird es für die Autofahrer, die aus Richtungen wie Spremberg und Hoyerswerda zum Cottbuser Bahnhof wollen. Sie erreichen den großen „Park & Ride“-Platz am Wasserturm nicht mehr direkt über die Bahnhofskreuzung (Thiemstraße). Dort ist nämlich ab sofort das Linksabbiegen verboten. Nach der „Europa-Kreuzung“ müssen die ständigen Pendler bereits an der Kreuzung Thiemstraße/Welzower Straße links abbiegen und kommen über die Senftenberger Straße zum gewünschten Parkplatz am Hauptbahnhof.

Die Pendler aus anderen Richtungen, unter anderem aus Weißwasser, Görlitz und Zittau, können weiter am Stadion der Freundschaft links auf den Stadtring abbiegen. Sie fahren dann auf der freien Geradeausspur an der Knappschaft und dem Hauptbahnhof vorbei zum „Park & Ride“-Platz. „Noch komplizierter wird die Verkehrslage ab September“, berichtet die Pressesprecherin von Cottbus-Verkehr. Dann erfolgt der Einbau von zwei Weichen und drei Kreuzungen direkt auf der Bahnhofsbrücke. Der Autoverkehr muss dann längere Zeit über eine gesonderte Streckenführung geleitet werden. Die Straßenbahngleise liegen bereits unmittelbar bis zur Fahrspur an der Bahnhofsbrücke. Sie gewährleisten, dass künftig alle Straßenbahnen von Cottbus-Verkehr direkt zum Hauptbahnhof fahren.

Weitere Informationen und die Fahrpläne in der Baustellenzeit sind unter www.cottbusverkehr.de sowie www.umbau-bahnhof-cottbus.de zu finden.

zur Startseite