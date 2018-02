Cottbus kommt Der ungeschlagene Spitzenreiter ist Sonntag auf der Müllerwiese zu Gast. Budissas Sportchef Kolan verlängert seinen Vertrag.

Eine Szene vom Hinspiel der Budissen bei Energie Cottbus. Hier überläuft Mamba (rechts) den Bautzener Martin Hoßmang. Am Ende unterlag das Team von Trainer Torsten Gütschow mit 1:3 gegen den Aufstiegsfavoriten. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Am Sonntag steht das erste Punktspiel für die FSV Budissa Bautzen in diesem Jahr an. Nach der Absage der Nachholpartie in Neustrelitz und dem Testspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf (0:3) wird der souveräne Regionalliga-Spitzenreiter FC Energie Cottbus im Stadion Müllerwiese erwartet. Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und von Schiedsrichter Michael Wilske (Bretleben) geleitet. Der 42-jährige Autoverkäufer kann seit 2012 auf insgesamt 60 Regionalliga-Einsätze verweisen.

Eine wichtige Personalie konnte Budissas Präsident Ingo Frings in dieser Woche ad acta legen. Der am 30. Juni auslaufende Vertrag mit Sportchef Martin Kolan wurde bis zum Saisonende 2020 verlängert. „Damit baut der Verein auf eine kontinuierliche und zielstrebige Zusammenarbeit mit Martin Kolan. Dabei wird er auch weiterhin das Bindeglied zwischen Präsidium und erster Männer-Mannschaft bilden und Ansprechpartner in sportlichen Belangen für den Nachwuchsbereich sein“, teilten die Spreestädter in einer Presseerklärung mit.

Cheftrainer Torsten Gütschow wird sich in dieser Woche einige Gedanken gemacht haben, mit welcher Taktik er dem schier übermächtigen Tabellenführer aus Cottbus begegnen will. Beim Hinspiel hatten sich die Bautzener – zieht man das reine Ergebnis heran (1:3) – achtbar aus der Affäre gezogen. Allerdings mussten die Lausitzer aufgrund einer Roten Karte in dieser Partie ab der 17. Minute in Unterzahl spielen, später sogar mit nur noch acht Feldspielern auskommen.

„Wir haben uns da ein bisschen dusselig angestellt, hätten mehr machen können und müssen. Nach den beiden Platzverweisen hatten wir uns zu wenige Chancen erarbeitet“, erinnert sich Gütschow. Vor einer Woche erging es Aufsteiger BSG Chemie Leipzig allerdings nicht besser. Energie-Verteidiger José-Junior Matuwila, der im Hinspiel gegen Bautzen die Ampelkarte gesehen hatte, flog nach einer Tätlichkeit schon in der ersten Halbzeit vom Platz. In Unterzahl erzielten die Cottbuser nach dem Seitenwechsel dennoch zwei Tore und gewannen problemlos mit 2:0. Die FCE-Bilanz spricht Bände: 17 Siege und zwei Remis. Der 1. FC Lok Leipzig (0:0) und der FSV Wacker Nordhausen (1:1) machen der Konkurrenz zumindest Hoffnung, dass mit großem Engagement und viel Kampfgeist auch gegen den Ex-Bundesligisten ein Teilerfolg möglich ist.

Ob Gütschow wieder auf Jonas Krautschick zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig. „Ich hatte einen kleinen Infekt, jetzt ist aber wieder alles okay“, sagt der 21-Jährige, dem ein paar Trainingseinheiten fehlen. Daniel Hänsch, der im Hinspiel getroffen hatte, steht nicht mehr im Kader. Er kämpft nun mit Bischofswerda um den Aufstieg in die 4. Liga.

Während Budissa auf Neuzugänge in der Winterpause verzichtete, rüstete Energie den drittliga-tauglichen Kader weiter auf. Alexander Siebeck (24) kam vom Karlsruher SC und Torhüter Kevin Rauhut (28) aus Nordhausen. Kevin Scheidhauer (25/zuletzt FC Schalke 04 II) und Fabian Graudenz (26/FSV Frankfurt) waren seit dem 1. Juli 2017 ohne Verein, bringen aber Zweit- und Drittliga-Erfahrung mit. „Wir haben Spieler geholt, die Top-Qualität für Energie bedeuten und sind jetzt breiter aufgestellt“, sagt FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

zur Startseite