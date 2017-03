Cottbus feiert im Dauerregen Die Heimpremiere von Trainer Torsten Gütschow geht mit vier Gegentoren total in die Hose.

Nach dem 2:0 für Cottbus ist der Torschütze Joshua Putze in der Jubeltraube verschwunden. Für Bautzen gab es am Sonntag nichts zu feiern. Foto: Torsten Zettl © torsten zettl

Fußball-Regionalliga. Budissa Bautzen unterlag am Sonntag im Heimspiel dem FC Energie Cottbus mit 0:4 (0:4). In der Tabelle verschlechterte sich die Lage der Spreestädter weiter, da alle anderen Abstiegskandidaten Punkte holten. Am Mittwoch steht schon der nächste Heimauftritt für die Schützlinge von Trainer Torsten Gütschow an. Zu Gast beim Vorletzten ist ab 19 Uhr Union Fürstenwalde (15.). Das Team von Trainer Matthias Maucksch bezwang zu Hause den Berliner AK (4.) mit 4:1 und baute den Vorsprung gegenüber Bautzen auf sieben Zähler aus.

Die Cottbuser, bei denen nach zwei Niederlagen infolge der Haussegen etwas schief hing, witterten nach dem Jenaer Punktverlust wieder Morgenluft. Der Spitzenreiter war am Sonnabend zu Hause gegen Hertha BSC II nicht über ein 2:2 hinausgekommen und hatte den Ausgleich erst in der Nachspielzeit markiert.

Es dauerte nur 120 Sekunden, da lagen sich die Spieler des Titelanwärters schon in den Armen. Vorausgegangen war ein Strafraumfoul von Patrick Baudis an Benjamin Förster. Fabio Viteritti verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Bevor sich die Spreestädter sammeln konnten, schlug der Ex-Bundesligist erneut zu. Förster und Joshua Putze kombinierten sich durch die bis dato anfällige Bautzener Abwehr und Letztgenannter sorgte für die frühe Vorentscheidung (9.). In der Folgezeit kontrollierten die Gäste aus Brandenburg das Geschehen.

Putz (26.) und Matuwila (28.) visierten das Tor der Bautzener an. Auf der Gegenseite verfehlte der für Daniel Hänsch (verletzt) früh eingewechselte Josef Müller nur um Haaresbreite das Cottbuser Gehäuse (30.). Wer nun gehofft hatte, dass die erste Chance der Budissen eine Art Initialzündung sein könnte, wurde praktisch schon im Gegenzug enttäuscht. Nach Vorarbeit des agilen Viteritti erhöhte Lasse Schlüter mit seinem ersten Saisontor auf 3:0 (31.).

Nun fieberten die völlig verunsicherten Gastgeber dem Halbzeitpfiff entgegen, aber die Lausitzer kannten kein Pardon. Putze markierte nach Schlüters Zuspiel das 4:0 für den FCE (35.). In der Nachspielzeit kamen die Budissen noch zu einer klaren Torchance, aber Rosendos Freistoß parierte FCE-Torwart Avdo Spahic. Auch die erste nennenswerte Offensivaktion der zweiten Halbzeit gehörte Budissa, aber wieder blieb Spahic bei einem Freistoß von Rosendo der Sieger (52.).

Auch Norman Wohlfeld konnte sich noch auszeichnen. Er parierte einen Kopfball von Putze (61.) ganz stark und verhinderte damit den dritten Treffer des 22-Jährigen. In der 69. Minute musste Schiedsrichter Patrick Kluge (Zeitz) die Partie unterbrechen, weil einige Unverbesserliche im Cottbuser Block Böller auf den Rasen geworfen hatten. Nachdem die Begegnung fortgesetzt werden konnte, passierte im Dauerregen nicht mehr viel.

Tröstende Worte gab es von Energie-Coach „Pele“ Wollitz: „Bautzen war sehr fokussiert, das konnte man sehen. Aber wenn man solche Rückschläge bekommt, ist das besonders im Abstiegskampf schwierig.“ Torsten Gütschow meinte: „Energie hat in einer anderen Liga gespielt. Bis zum Mittwoch müssen wir die Jungs aufrichten und die Köpfe frei bekommen.“

Budissa Bautzen spielte mit: Wohlfeld – Kolan, Patka, Baudis (63. Iliadis), Heppner - Pfanne (85. Kloß), Hoßmang - Zuljevic, Rosendo, Salewski - Hänsch (12. Müller).

zur Startseite