Fußball-Landesklasse Coswiger wollen Negativserie stoppen Nach drei Niederlagen in Folge ist der SV Bannewitz zu Gast. Gröditz erwartet Hainsberg, TuS gastiert beim SV Wesenitztal.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

An diesem Wochenende wird der Herbstmeister in der Fußball-Landesklasse ermittelt. Vier Mannschaften bewerben sich noch um den inoffiziellen Titel: Germania Mittweida (27 Punkte), BSC Freiberg (25), der Hainsberger SV (25) und der BSV 68 Sebnitz (24).

Zumindest der FV Gröditz (9.) kann den Vierkampf an der Spitze beeinflussen, denn am „Eichenhain“ sind die Hainsberger zu Gast. Die Gäste, über Wochen Tabellenführer, reisen angeschlagen in die Röderstadt, denn die letzten beiden Spiele in Mittweida (1:6) und zu Hause gegen Sebnitz (1:2) gingen verloren. Der Gröditzer Vereinspräsident Klaus Hirschnitz geht daher hoffnungsvoll in die Begegnung. „Also, wie wollen schon punkten“, sagt er.

Ebenfalls am Samstag gastiert TuS Weinböhla (8.) beim SV Wesenitztal (11.), dem auswärtsschwächsten Team der Liga. TuS kommt mit breiter Brust, nachdem vor einer Woche im Heimspiel gegen Wilsdruff ein 1:4-Rückstand in einen 5:4-Sieg gedreht wurde. Dem Coswiger FV (13.) fehlen derzeit vier Zähler bis zu ersten Nichtabstiegsplatz. Im Heimspiel gegen den SV Bannewitz (7.) soll nach drei Niederlage in Folge (bei 2:14 Toren) endlich wieder ein Dreier eingefahren werden. (js)

