Fußball-Landesklasse Coswiger warten auf Erfolgserlebnis Der späte Treffer von Stanley Rost reicht nicht, um bei der SG Empor Possendorf zu bestehen.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte blieben die Hainsberger erstmals ohne eigenen Torerfolg. Dennoch verteidigte der HSV mit dem torlosen Remis in Bannewitz die Tabellenführung. Allerdings schloss der Tabellenzweite Empor Possendorf durch einen standesgemäßen 3:1 (1:0)-Heimsieg über Schlusslicht Coswiger FV nach Punkten zu Hainsberg auf.

Rene Schmidt (5.), Markus Weser (56.) und Hannes Gränitz (68.) erzielten vor den 88 Besuchern die Treffer für den Tabellenzweiten, ehe Stanley Rost der Ehrentreffer für die Gäste gelang (75.). Empor-Coach Andre Heinisch war zufrieden: „Die Tagesaufgabe, drei Punkte zu holen, wurde erfüllt. Sicher haben wir uns das Leben selbst etwas schwer gemacht, weil wir zu viele Chancen liegengelassen haben.“ Die vier Veränderungen in der Startformation störten den Rhythmus der Possendorfer nicht. „Wir haben gut gespielt“, so Heinisch, „müssen nur in der einen oder anderen Situation etwas ruhiger agieren“. Der Coswiger Torschütze Stanley Rost resümierte: „In den ersten Minuten wurden wir förmlich überrannt. Da fällt dann zwangsläufig auch das erste Gegentor. Danach kamen wir aber viel besser ins Spiel und hatten einige richtig gute Chancen. Freistehend wurde aber vor dem Torwart versiebt. Schade, für uns war sicher ein Punkt drin.“ Am Samstag geht die Reise nach Mittweida. (js)

Coswig spielt mit: Möve – F. Schmidt, Lehmann, Rost, Scheithauer, Langer, Hoheisel, Kerber, R. Schmidt, A. Schmidt (61. Thiele), Probst.

