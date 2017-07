Coswiger Verein benötigt Unterstützer Der Internationale Hundeverband nimmt an der Aktion MDR-Vereinssommer teil. Sie müssen so viele Menschen wie möglich versammeln.

Wer dem Internationalen Hundeverband (IHV) Coswig helfen möchte, kann mit oder ohne Vierbeiner zum Sommerfest kommen. © Symbolbild/dpa

Der Verein, der so viel wie möglich Menschen an einem Ort versammeln kann, hat die Chance auf ein Preisgeld von 5 000 Euro. Außerdem gibt es Freikarten für den Freizeitpark Belantis zu gewinnen. Darüber informiert der MDR, der sich mit seiner derzeitigen Aktion den Vereinen im Sendegebiet widmet.

Alle Vereine haben die Chance, ihre Arbeit einem großen Fernsehpublikum zu präsentieren, heißt es dazu. MDR-Reporter besuchen 15 Vereine in Mitteldeutschland und stellen deren ehrenamtliche Arbeit vor. Und sie rufen zum Wettstreit auf: Wer schafft es am Aktionstag, die meisten Leute an einem Ort zusammenzubringen? Unter den über hundert Vereinen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich für die Aktion Vereinssommer bewarben, ist auch der Internationale Hundeverband (IHV) Coswig e.V. Wie 14 weitere Vereine wurde er von der Fernsehredaktion ausgewählt, kann sich im MDR-Programm vorstellen.

Der IHV feiert am Dienstag, dem 11. Juli, 12 bis 18 Uhr, sein Sommerfest in Skopis Elbgarten. Bis 16 Uhr zählt das MDR-Team die Unterstützer. 14.30 Uhr und 16.15 Uhr wird jeweils live in das Programm von MDR um 2 und MDR um 4 geschaltet, heißt es vom Sender.

Die Vereine bereiten am Aktionstag ein Rahmenprogramm für alle Besucher vor. Das Ende des Aktionstages ist gegen 16.30 Uhr geplant. Zuvor begleitet MDR-Reporter Stefan Ganß den IHV durch den Alltag und stellt Coswig vor.

Beim Finale am 14. Juli bei MDR um 4 werden die Teilnehmerzahlen der Aktionstage bekannt gegeben. Und es entscheidet sich, welcher Verein die Vereinssommer-Aktion und damit 5 000 Euro für seine Vereinsarbeit gewinnt. (SZ/IL)

