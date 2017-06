Coswiger Stadtrat erhält Ehrenpreis

Coswig. Sven Böttger ist auf dem Sommerfest des Landkreises Meißen für sein herausragendes bürgerschaftliches Engagement geehrt worden. Vorgeschlagen hatte ihn Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos), der auch die Laudatio hielt. Vor rund 250 Besuchern würdigte er den 48-jährigen CDU-Stadtrat als „in Coswig hoch geachteten Kommunalpolitiker“, der seit 1994 im Stadtrat sitzt und aktiv in unterschiedlichen Ausschüssen und Aufsichtsräten mitarbeitet. Zehn Jahre lang gehörte er parallel dem Kreistag an.

Besonders lobte der OB das aktuelle Engagement des Preisträgers in der Flüchtlingsinitiative Coswig – Ort der Vielfalt. Diese profitiere von seinen fundierten Erfahrungen in der politischen Arbeit, so Frank Neupold. Sven Böttger ist als deren Sprecher tätig und koordiniert deren Arbeitsgruppen. Zudem übernimmt er zahlreiche andere Aufgaben wie die Leitung des Arbeitskreises „Patenschaften“. Der Laudator hob hervor: „Sven Böttger versteht es, Menschen, Vereine und Firmen bei dieser wichtigen Arbeit für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zusammenzuführen.“ Er polarisiere nicht, sondern vereine und motiviere zu effektiver Hilfe.

Der Coswiger Stadtrat äußerte sich dankbar: „Ich sehe es auch als Anerkennung für die Arbeit, die von all den Freiwilligen im Ehrenamt geleistet wird“, sagte Böttger. Der Ehrenpreis ist neben einer Urkunde mit einer Vase und einer Medaille aus Meißner Porzellan verbunden. (ukl)

