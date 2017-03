Coswiger Schüler debattiert in Berlin Die Kultusministerin ist begeistert von der Sachkenntnis und der Rhetorik der Schüler.

Im Juni findet das Bundesfinale von „Jugend debattiert“ in Berlin statt. © Symbolbild/dpa

Die Gewinner des Wettbewerbes „Jugend debattiert“ kommen aus Coswig und Radeberg. Beim Landesfinale wurden am Dienstagnachmittag die Sieger gekürt. In der Jahrgangsstufe 8 bis 10 überzeugte Vincent Grottendieck vom Gymnasium Coswig bei der Frage „Soll es an sächsischen Gymnasien ein Probejahr für Schüler ohne Bildungsempfehlung geben?“. Unter den Schülern der Klassenstufen 11 bis 13 setzte sich Martin Zietz vom Humboldt-Gymnasium in Radeberg durch.

Kultusministerin Brunhild Kurth folgte der Debatte und zeigte sich begeistert von der Sachkenntnis und den rhetorischen Fähigkeiten der Schüler.

Die Debatte folgt immer klaren Regeln: pro Debatte vier Schüler, eine Streitfrage, 24 Minuten Dauer. Inhalte und Argumente zum Thema müssen sitzen, denn wer Pro oder Contra vertritt, wird erst kurz vor dem Wettbewerb ausgelost.

Rund 3 840 Schüler in 37 Schulen haben sich im laufenden Schuljahr in Sachsen im Rahmen einer Unterrichtsreihe an Jugend debattiert beteiligt. Wettbewerbe fanden zuvor bereits auf Schul- und Regionalebene statt. Die beiden Debattensieger und die jeweils Zweitplatzierten vertreten Sachsen beim Bundeswettbewerb von Jugend debattiert am 17. Juni in Berlin. Als Anerkennung für ihre Leistung und zur Vorbereitung auf das Bundesfinale erhalten die Sieger ein fünftägiges professionelles Rhetorik-Training. An dem Seminar auf der Burg Rothenfels am Main nehmen auch die Gewinner der anderen Bundesländer teil. (SZ)

