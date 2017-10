Coswiger Russisch-Sieger stehen fest

Coswig/Landkreis. Leonore Brumm und Hannah Grünewald vom Gymnasium Dresden-Plauen haben in Coswig die Regionalrunde des Bundescups „Spielend Russisch lernen“ gewonnen. Die 16-Jährigen setzten sich mit Vokabelwissen und Nervenstärke gegen zwölf andere Teams aus Sachsen und Brandenburg durch, informieren die Veranstalter des Wettbewerbs.

Zur Belohnung reisen Leonore und Hannah am ersten Novemberwochenende auf Einladung von Gazprom Germania zum Finale im Europa-Park in Rust. Dort geht es für die 36 Finalisten zwischen Achterbahn und Kürbispyramiden um eine mehrtägige Russlandreise.

Die Regionalrunde am Gymnasium Coswig war die Letzte von 18, die seit Ende August in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgetragen wurden. Der Bundescup findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. Im Jubiläumsjahr des Sprachturniers qualifizierten sich erstmals 18 Teams für das Finale. In Sachsen gab es drei Regionalausscheide – in Zwickau, Wurzen und in Coswig.

Dort freute sich neben den Erstplatzierten eine Finsterwalder Mannschaft über Platz 2. Auf Platz 3 kamen Paulin Schneider und Hannah Lauterbach vom sächsischen Landesgymnasium St. Afra in Meißen.

Seit 2008 nahmen mehr als 50 000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Sprachturnier teil. Im Jubiläumsjahr sind knapp 2 000 Teams aus 200 Schulen am Start. (SZ)

