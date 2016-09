Coswiger Rentner verschwunden Angehörige und Polizei suchen nach dem 84-Jährigen. Und bitten um Mithilfe.

Vermisst: Martin Burmeister aus Coswig.

Noch in der Nacht zum Donnerstag hatte der Coswiger Martin Burmeister auf seinem Facebook-Profil eine Suchmeldung gepostet. Mit der Bitte, diese möglichst oft zu teilen. Seit Mittwochmittag wird Gerhard Treichel, der Großvater des freiwilligen Feuerwehrmanns, vermisst. Wie Martin Burmeister sagt, war sein Opa mit einem silbernen Elektro-City-Fahrrad, aber ohne Akku, auf dem Weg vom Coswiger Spitzgrund in das Krankenhaus nach Radebeul. Dort ist er aber nicht angekommen.

Der Gesuchte ist 84 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trägt eine hellblaue Jeanshose, ein blaues langärmliges Polo-Shirt und schwarze Schuhe. Dazu hat er eine beigefarbene Jacke an und trägt eine schwarze Handgelenk-Tasche. Zuletzt wurde der Mann 11.15 Uhr in der Lotto-Annahmestelle im Spitzgrund in Coswig gesehen. Die Polizei hatte von dort gestern die Spur mit einem Hund aufgenommen. Sie endete in der Nähe des Forsthauses Kreyern. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Bisher aber ohne Erfolg. (SZ/gör)

