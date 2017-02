Coswiger Mistelplage Die Stadt will jetzt etwas gegen die Schmarotzer tun. Ein Stadtrat hat vor Baumverlust durch den zunehmenden Befall gewarnt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Oft fängt es mit einer Pflanze an. Inzwischen nehmen die Misteln in den Kronen der Bäume hinter dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule Mitte in Coswig immer mehr Platz ein. © Christian Juppe Oft fängt es mit einer Pflanze an. Inzwischen nehmen die Misteln in den Kronen der Bäume hinter dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule Mitte in Coswig immer mehr Platz ein.

Oft fängt es mit einer Pflanze an. Inzwischen nehmen die Misteln in den Kronen der Bäume hinter dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule Mitte in Coswig immer mehr Platz ein.

Die Damals- und Heute-Bilder sprechen für sich. 2014 waren sie noch klein, kaum zu sehen, die Misteln auf dem Spitzahorn am Sportplatz der Grundschule Mitte an der Radebeuler Straße. Jetzt dominieren sie die Krone.

Stadtrat Thomas Werner-Neubauer (Grüne) hat noch mehr Beweise für die Zunahme der Mistelpflanzen in den Stadtentwicklungsausschuss mitgebracht. Auf 31 Bäumen an 17 Standorten hat er das Problem entdeckt und ist sich sicher, das ist noch lange nicht alles. Akribisch hält der Gehölzexperte, im Umweltamt Dresden tätig, die rasanten Veränderungen fest, warnt vor den Folgen. Weiß er doch nur zu gut, wie schnell die Misteln die Oberhand gewinnen und zu erheblichen Baumverlusten führen können. Nicht umsonst hat er seiner Coswiger Schadensdokumentation das Foto eines völlig vermistelten Baums vom Dresdner Terrassenufer vorangestellt.

Auf seine Bemühungen gegen die Plage gibt es nun konkrete Reaktionen der Stadt. Die will den Halbschmarotzern gemeinsam mit der Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV) zu Leibe rücken, auf städtischen und WBV-Grundstücken. Das wird ein paar Tausend Euro kosten, vermutet OB Frank Neupold (parteilos). Die WBV wird sich an der Finanzierung beteiligen, die Stadt nimmt das Geld aus dem Haushaltsposten Pflegemaßnahmen von Bäumen. Es wäre schade, wenn durch die Misteln Bäume absterben, vor allem die, die gerade neu gepflanzt wurden, sagt der OB.

Deshalb hofft er, dass sich auch andere Eigentümer wie die Genossenschaft – die Stadt hat sie deshalb angeschrieben – am Kampf gegen die Misteln beteiligen. Und damit nicht nur dem betroffenen Baum helfen, falls er noch zu retten ist, sondern auch die Ausbreitungschancen verringern.

Die beste Zeit zum Entfernen der Gewächse ist jetzt, sagt Thomas Werner-Neubauer. Weil das Laub auf den Bäumen noch fehlt, sind die Misteln gut zu sehen. Und die Vögel brüten auch noch nicht. Was jetzt nicht herunter geholt wird, wächst wohl bis zum zeitigen Herbst weiter.

Wobei die Misteln es ja auch nicht eilig haben. Sind die Samen durch Vogelkot auf einem Baum gelandet, zeigt sich im ersten Jahr der Wurzeltrieb, im zweiten zwei kleine Blätter, im dritten Jahr startet das Längenwachstum. Bis fünf Jahre kann es dauern, dass sich erste Früchte zeigen. Doch sind die erst mal da, vermehrt sich die Pflanze zusehends. Da hilft es später oft nur noch, die Säge ganz unten anzusetzen.

Vier bis fünf Misteln bringen den Baum noch nicht um, sagt Thomas Werner-Neubauer. Doch sollte immer an die Gefahr der Verbreitung gedacht werden.

Deshalb appelliert Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier, abgeschnittene Misteln in die braune Tonne zu tun, sie keinesfalls als Vogelfutter zu verwenden. Und die Bäume regelmäßig auf Befall zu kontrollieren, bei Bedarf auszuschneiden.

Dass die Stadt jetzt aktiv wird, macht ihn recht zufrieden, sagt Stadtrat Werner-Neubauer. Vor drei Jahren hatte er das Thema schon mal angesprochen, da sei nicht viel passiert. Nun legt er nach, weil sich das Problem so krass entwickelt. Und findet es gut, dass die Verwaltung mitgeht, dass etwas getan werden muss. Noch schöner wäre aus seiner Sicht gewesen, es hätte außerdem zu einem Mistelbeseitigungszuschuss für private Baumbesitzer gereicht. Doch das klappt nicht. Wir können nur für uns tätig werden, erklärt Bürgermeister Thomas Schubert (parteilos).

Auf jeden Fall sei er schon froh, sagt Werner-Neubauer, dass dort was gemacht wird, wo es am schlimmsten ist. Hinter der Grundschule Mitte und an den Pappeln entlang der Bahn. Jetzt geht das noch, aber wenn noch eine Weile gewartet wird, sei der Zug abgefahren, so der Baumexperte im Hinblick auf die dann viel aufwendigere Bekämpfung und auf den materiellen Schaden, der durch den Verlust der Bäume droht.

Immerhin kostet die Mistelbeseitigung an einem Baum etwa 500 Euro. 150 Euro wären es, wenn alle Bäume gleichzeitig behandelt werden. Wer unsicher ist, was gegen die Misteln in Grundstück und Garten zu tun ist, wie sie entfernt werden können, ob mit Leiter oder Hubbühne gearbeitet werden sollte oder was beim Pflanzen mistelfreier Bäume zu beachten ist, der kann sich gern an ihn wenden, sagt Thomas Werner-Neubauer.

Kontakt: gruenecoswig@aol.com, 0351 4889439

zur Startseite