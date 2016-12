Coswiger leiten jetzt das Weiße Haus in Serkowitz Die JuCo aus Coswig übernimmt die Leitung des Jugendzentrums und die Straßensozialarbeit. Damit seien Fördermittel sicher.

Damit Fördermittel fließen: Jetzt werden auch das Kultur- und Jugendzentrum Weißes Haus und eine zweite Streetwork-Stelle an JuCo Coswig gGmbH abgegeben. Das hat der Radebeuler Stadtrat in seiner letzten Sitzung beschlossen. © Symbolbild/dpa

Der Schulklub an der Oberschule Kötzschenbroda und der Jugendtreff Ratskeller liegen schon seit August in der Hand der JuCo Coswig gGmbH. Jetzt werden auch das Kultur- und Jugendzentrum Weißes Haus und eine zweite Streetwork-Stelle an den freien Träger, der eine hundertprozentige Tochter der Stadt Coswig ist, abgegeben. Das hat der Stadtrat bei seiner letzten Sitzung beschlossen.

Ab 2017 soll die JuCo somit alle Aufgaben übernehmen, die bisher im städtischen Sachgebiet Jugendfreizeit erledigt wurden. Damit wolle man eine sichere Grundlage schaffen, um Fördermittel einzuwerben, heißt es von der Stadt. Denn freie Träger hätten einen gesetzlichen Vorrang. Bestimmte Fördermittel könnten sogar nur freie Träger der Jugendarbeit erhalten, so die Verwaltung. Die inhaltliche Verantwortung der Jugendarbeit liege aber weiterhin bei der Stadt.

Unter den Stadträten wurde im Vorfeld lange über das Thema gestritten. SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Gey hält die Abgabe der Jugendarbeit noch immer für ein falsches politisches Signal, sagte er im Stadtrat. Es könne auch so wahrgenommen werden, als entledige sich die Stadt dieser Aufgabe. Grünen-Stadtrat Martin Oehmischen kritisierte, dass die Stadt keine Alternativen zur Übergabe präsentiert habe – etwa die Möglichkeit selbst einen freien Träger zu gründen. Die Mehrheit der Stadträte stimmte aber für die Übergabe.

Eine Kaltmiete für das Weiße Haus muss die JuCo vorerst nicht an die Stadt bezahlen, weil noch ein erheblicher Sanierungsaufwand bestehe. Der westliche Flügel sei derzeit gar nicht nutzbar, teilt die Verwaltung mit.

