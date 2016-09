Coswiger kommen nicht von der Stelle Am Wollen lag es sicher nicht, dass Grün-Weiß Coswig am Sonntag bei Empor Possendorf die dritte Saisonniederlage hinnehmen musste.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Am Wollen lag es sicher nicht, dass Grün-Weiß Coswig am Sonntag bei Empor Possendorf die dritte Saisonniederlage hinnehmen musste. Noch vor dem Spiel hatte sich Stürmer Erik Wernicke kämpferisch gegeben: „Es wird Zeit, dass wir einen Sieg einfahren“. Doch daraus wurde nichts – die Platzbesitzer aus Possendorf holten mit einem 3:1 (2:0) ihren ersten Saison-Dreier.

Empor-Trainer Jens Wagner atmete nach dem Abpfiff spürbar erleichtert auf: „Es ist ein wichtiger Sieg, der auch sehr verdient ist. Wir hatten eine Menge an sehr guten Torchancen, die zu einem höheren Ergebnis gereicht hätten. Da wir sie nicht gemacht haben, kam Coswig im zweiten Durchgang etwas auf. Unser drittes Tor muss einfach viel früher fallen. Letztlich ein guter Anfang mit drei Punkten, doch da ist auch noch viel Luft nach oben.“

Hannes Gränitz und Rene Schmidt brachten die Possendorfer in der 16. und 40. Minute auf die Siegerstraße. Ein Eigentor von Sebastian Müller in der 65. Minute sorgte noch einmal für Foffnung bei den Grün-Weißen. In der 3. Minute der Nachspielzeit besiegelte Andre Heinisch die Coswiger Niederlage.

Die Situation für Grün-Weiß wird indes in den nächsten Wochen nicht einfacher. Am Wochenende gastieren die Großenhainer in Coswig, eine Woche später geht es nach Mittweida. Noch genießt das Team auf Grund des personellen Notstands Schonfrist. Im Sommer hatten mehrere Leistungsträger den Verein verlassen – und auch die Verletztenliste ist sehr lang. Neuzugang Benjamin Baumann gehört dazu, auch Robert Nietzold, Martin Polifka oder Manuel Kahlig laborieren an Blessuren. (jj)

