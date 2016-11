Fußball-Landesklasse Mitte Coswiger kommen nicht vom Fleck Auch beim Liga-Neuling SV 05 Hartmannsdorf gab es für die Mannschaft um Trainer Frank Selber nichts zu holen.

Die SpVgg Grün-Weiß Coswig kommt aus den Negativzeilen einfach nicht heraus. Auch beim Liga-Neuling SV 05 Hartmannsdorf gab es für die Mannschaft um Trainer Frank Selber nichts zu holen. Zwar stand am Ende nur ein 0:1 (0:0) auf dem Ergebnistableau, doch die Hausherren aus der Chemnitzer Peripherie waren einem höheren Sieg wesentlich näher als Coswig einem Punktgewinn. „Es ist bezeichnend, wenn unser bester Mann auf dem Platz erneut unser 54-jähriger Schlussmann Harald Westphal ist. Er hat mit einigen tollen Paraden eine schlimmere Pleite verhindert“, sagte ein deprimierter Selber. Dabei wussten die Coswiger um die Wichtigkeit dieser Partie. Beim Aufsteiger sollte endlich der erste Sieg dieser Saison her, sollte endlich mal der Knoten platzen. Doch davon war mit dem Anpfiff nichts zu spüren. In den zweiten 45 Minuten wurde regelrecht um ein Gegentor gebettelt. Willy Hieck traf schließlich in der 71. Minute zum verdienten Hartmannsdorfer Dreier. „Der Kampf wurde in keinster Weise angenommen. Ich bin unendlich traurig. Ich vertraue den Jungs, aber Woche für Woche wird einfach nicht das gezeigt, was man in dieser Liga zeigen muss“, ärgerte sich Selber. (jj)

Coswig: Westphal – Wendel (46. Hoheisel), Gläsel, Gräbner (56. Diener), Rost, Wernicke, Kahlig (76. Lehmann), Langer, Scheithauer, Schmidt, Probst.

zur Startseite