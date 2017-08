Coswiger helfen Kinderheim in Ukraine Im April überbrachte der Verein Partnerschaft mit Osteuropa in Krakowez Geld fürs neue Dach. Seitdem hat sich dort viel getan.

zurück Bild 1 von 3 weiter Endlich dicht: Das Kinderheim im westukrainischen Krakowez ist nun durch ein modernes Blechdach gegen Nässe und Kälte geschützt. © Sven Böttger Endlich dicht: Das Kinderheim im westukrainischen Krakowez ist nun durch ein modernes Blechdach gegen Nässe und Kälte geschützt.

Das neue Dach ersetzt das löchrige Asbestdach.

Die Reise führte die Coswiger auch nach Rumänien, wo Michael Müller (l.) und Gunther Riedrich landestypisch verweilten.

Dieser Anblick überrascht selbst den optimistischen Michael Müller. Als der Vorsitzende des Coswiger Vereins Partnerschaft mit Osteuropa vor einigen Tagen wieder die Westukraine besucht, findet er in Krakowez ein Kinderheim vor, das sonnengelb leuchtet und ein neues Dach trägt. „Es ist komplett drauf“, sagt er begeistert. Ein in der Region verbreitetes Walmdach aus auberginefarbenem Blech.

Ende April hatte er hier mit einer Mini-Delegation aus Coswig die Spenden übergeben und den Baustart eingeläutet. Die Delegation bestand aus Gunther Riedrich und Sven Böttger. „Als wir uns am 24. April hier verabschiedeten, stand draußen ein Gerüst, im Dachboden waren schon Mauerdurchbrüche gemacht und die Schornsteine runtergerissen, aber das alte Dach war noch drauf“, erzählt Sven Böttger.

Ein undichtes Etwas aus Wellasbest. Damit mussten die Betreuer und 60 behinderten Kinder sich arrangieren, seitdem sie das unsanierte Gutshaus vor einigen Jahren vom Staat zur Verfügung gestellt bekamen. Man half sich mit Eimern und Wannen, um das Regenwasser aufzufangen. „Vom Staat gibt es kein Geld für Baumaßnahmen“, erklärt Michael Müller. „Eher müssten die Kinder wieder raus.“

Dieses Schicksal ist nun mithilfe des Coswiger Vereins abgewendet. Mehr noch: Weil auch der Dachstuhl erneuert wurde, konnten schon Holzverschalungen zur Aufteilung weiterer Räume vorbereitet werden. Diese werden voraussichtlich ab September gebraucht. „Alle vor Ort sind überglücklich und dankbar“, berichtet Michael Müller. „Sie sagten: Es ist ein Traum, dass das Haus jetzt in diesem Zustand ist.“

Das Kinderheim in Krakowez wird inzwischen seit acht Jahren vom Verein Partnerschaft mit Osteuropa betreut. Eine recht kurze Zeit, verglichen mit seinem Engagement in Rumänien, das schon Anfang der 90er-Jahre begann. Bis heute unterstützen die 25 Mitglieder unter anderem ein Altenheim in Sibiu, in dem Siebenbürger Sachsen leben. Auch hier schauten Michael Müller, Sven Böttger und Gunther Riedrich auf ihrer Reise vorbei und überbrachten eine Spende von 1 000 Euro.

Zufällig bekamen sie mit, dass deutsche Bücher mit großen Buchstaben Mangelware sind. Gleich nach der Rückkehr in Coswig fragte Sven Böttger einige Bibliotheken an und hatte im Nu so viel Literatur zusammen, dass ein schweres Bücherpaket nach Rumänien gehen konnte.

Den 48-Jährigen hat auf der Tour vor allem die Kultur und Lebensart fasziniert. So etwa die in rumänischen Dörfern zu findenden überdachten Bänke vor den Gehöften. Was wie eine Art Wartehäuschen aussieht, übersetzt Sven Böttger augenzwinkernd als „Kommunikationszentrum“. Darin sitzen zumeist ältere Menschen, um das Geschehen auf der wenig befahrenen Straße zu verfolgen und Kontakt zu haben.

Michael Müller fühlt sich hier fast wie zu Hause. Zwei- bis dreimal im Jahr fährt er in der Regel nach Osteuropa, um Hilfsgüter und Spendengelder vorbei zu bringen.

Die Finanzierung des neuen Dachs fürs Krakowezer Kinderheim meisterte der Verein durch zahlreiche Aktionen wie Benefizkonzerte. Die erforderlichen 28 000 Euro kamen in nur neun Monaten zusammen. Und es wurde sogar weiter gespendet.

Die bis jetzt zusätzlich eingegangenen 10 000 Euro sieht Michael Müller als guten Ausgangspunkt, um sich der nächsten Mammutaufgabe zu stellen: der Generalüberholung der veralteten Sanitäranlagen im Kinderheim. Dafür wird der Verein nun verstärkt die Spendentrommel rühren. „Das Haus ist jetzt von außen trocken“, sagt er. Auch dank eines holländischen Hilfsteams, das die Fassadensanierung samt Wärmedämmung übernahm. „Doch das hilft nichts, wenn wir die Feuchtigkeit innen nicht rausbekommen, die vor allem am maroden Sanitärbereich liegt.“

Welch Glücksumstand, dass Gunther Riedrich von der kleinen Reisedelegation gelernter Klempner ist. Er hat sich gleich bereiterklärt, die Arbeiten für den Verein zu koordinieren. „Das nächste Mal fahren wir zum ersten Advent nach Krakowez“, verrät Michael Müller. Vielleicht ist Gunther Riedrich schon da wieder mit von der Partie. Dann könnte Konkreteres besprochen werden. Über aktuelle Entwicklungen hält in jedem Fall die neue Facebookseite des Vereins auf dem Laufenden.

www.partnerschaft-mit-osteuropa.de

