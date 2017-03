Coswiger Firma Spitze bei Ausbildung Das Unternehmen Industrie-Partner GmbH ist für sein überdurchschnittliches Engagement in der Ausbildung junger Fachkräfte ausgezeichnet worden.

Bei einer Werkstückkontrolle: CNC-Dreherin Lisa Kallweit und Azubi Enis Balic in der Coswiger Industrie-Partner GmbH, die für ein überdurchschnittliches Engagement in der Ausbildung junger Fachkräfte ausgezeichnet worden ist. © Arvid Müller/Archiv

Das Coswiger Unternehmen Industrie-Partner GmbH ist für sein überdurchschnittliches Engagement in der Ausbildung junger Fachkräfte ausgezeichnet worden. Die Agentur für Arbeit Riesa ehrte den Betrieb mit dem Ausbildungszertifikat. Nur zwei Firmen im gesamten Landkreis Meißen gehören dieses Jahr zu den handverlesenen Auserwählten.

Agentur-Chefin Petra Schlüter begründete die Entscheidung für die Industrie-Partner GmbH zum einen mit der hohen Quote an Auszubildenden und BA-Studenten von rund 20 Prozent. Der Mittelständler bildet kontinuierlich in den Berufen Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker aus. Im Rahmen eines BA-Studiums kann der Abschluss „Bachelor of Engineering Elektronik/Automatisierungstechnik“ erworben werden. Als zweites Argument für die Prämierung der Firma hob Petra Schlüter die zahlreichen Karrieremöglichkeiten hervor, die der Sondermaschinenbauer jungen Leuten nach erfolgreicher Abschlussprüfung eröffnet.

Industrie-Partner-Geschäftsführer Ralf Hock zeigte sich ehrlich erfreut. „Ich weiß die Auszeichnung sehr zu schätzen“, sagte er. „Kompetente und motivierte Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital.“ Daher lege man größten Wert auf Ausbildung und Weiterbildung sowie auf ein Arbeitsumfeld, das Eigeninitiative, Verantwortung und Kompetenz fördert. (ukl)

