Coswiger Brandwohnung noch gesperrt Auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus bricht am Dienstag ein Feuer aus. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Hier hat es Dienstag gebrannt. Die rauchgeschwärzte Fassade am Balkon des Hauses auf der Joliot-Curie Straße. © Freiwillige Feuerwehr Coswig

Gebrannt hat es am Dienstag in den frühen Nachmittagsstunden auf einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Joliot-Curie-Straße in Coswig. Der Polizei zufolge deuteten erste Ermittlungen darauf hin, dass das Feuer ausbrach, als der 74-jährige Wohnungsmieter die Kartusche an einem Gaskocher wechselte. Es werde daher wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Der Brand brach gegen 13.55 Uhr aus. 16 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Coswig, Weinböhla und Radebeul waren vor Ort und stellten fest, dass der Mieter noch in der Wohnung war. Er wollte sie aber nicht hereinlassen, sagt Wehrleiter Andreas Schorbogen.

Ein Trupp unter Atemschutz musste die Tür gewaltsam öffnen, teilten die Einsatzkräfte auf der Homepage der Coswiger Feuerwehr mit. Mit Hilfe der Polizei wurde der Mieter schließlich aus der Wohnung herausgeholt, da er sich weigerte, sie zu verlassen. Der auf den Balkon begrenzte Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Das Brandgut wurde vom Balkon entfernt und vorm Haus abgelöscht.

Der Verdacht auf Rauchgasvergiftung beim Wohnungsmieter bestätigte sich nicht, informiert die Polizei.

Das Feuer beschädigte außer dem Balkon auch Teile der Gebäudefassade. Der Sachschaden wird der Polizei zufolge auf 10 000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr, welche die Wohnung nach dem Brand erst mal gesperrt hatte, war am Mittwochnachmittag nochmals dort, um die Brandstelle zu begutachten. Das Ergebnis der Endkontrolle: Ein Feuer kann nicht mehr ausbrechen, erklärt Wehrleiter Schorbogen.

Allerdings sei die Wohnung im Moment durch den Vermieter gesperrt. Was nun mit dem Mieter wird, der zum Kontrolltermin nicht dabei gewesen ist, konnte der Wehrleiter nicht sagen. (SZ/ps/IL)

