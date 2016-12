Coswig will Landeserntedankfest Auch das steht auf der Tagesordnung der Stadträte, die an diesem Mittwoch in der Börse Coswig zusammenkommen.

In der Börse Coswig tagt der Stadtrat. © Arvid Müller

Die Stadträte von Coswig beraten an diesem Mittwoch ab 18 Uhr in der Börse. Zu Beginn haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Danach geht es unter anderem um den Lärmaktionsplan, die Bewerbung der Stadt für das Landeserntedankfest 2018 und den Brandschutzbedarfsplan. Am Ende wird der Mietspiegel zum 1. Januar 2017 vorgestellt. Der aktuelle läuft zum Ende dieses Jahres aus.

Ab 17 Uhr treffen sich auch die Weinböhlaer Gemeinderäte im Rathaus. Gleich am Anfang geht es um den Flächennutzungsplan für die Gemeinde. Darin wird geregelt, wo was und wie gebaut werden darf. Ein solcher Plan ist dringend nötig, weil es kaum noch Bauland gibt. Seit Jahren wird daran gearbeitet. Danach geht es um den Seniorenwohnpark zwischen Dresdner Straße und Schwarzem Weg und den Ausbau des zweiten Obergeschosses des Zentralgasthofs. Außerdem soll über ein Corporate Design für die Gemeinde und die verkaufsoffenen Sonntage 2017 entschieden werden. Am Ende können Bürger ihre Fragen stellen. (SZ/pz)

