Coswig sucht Erfolgsrezept und muss dafür plötzlich reisen Das Spiel der Grün-Weißen ist kurzfristig nach Hainsberg verlegt worden. Gröditz will Großenhain auf den Fersen bleiben und Kreinitz den 3. Sieg.

Der Großenhainer FV wird auch nach dem 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse Mitte die Tabelle anführen. Vor dem Gastspiel am Sonntag im Possendorfer „Poisenblick“ beträgt der Vorsprung auf Verfolger FV Gröditz 1911 vier Zähler. „Wir wollen bis zur Winterpause kein Spiel verlieren“, sagt GFV-Kapitän Sylvio Schwitzky. Die Possendorfer, die vor der Saison u. a. Max Küttner und Andre Heinisch aus Radebeul holen, gewannen zuletzt drei Spiele in Folge.

Ebenfalls am Sonntag erwarten die Kreinitzer den SV Bannewitz (3.). Der Neuling kassierte zwar schon 28 Gegentore, setzten sich aber zu Hause gegen Meißen (4:1) und Hartmannsdorf (5:2) souverän durch. Bannewitz verlor zuletzt beim Meißner SV (2:4), der diesmal spielfrei ist.

Die Gröditzer überraschten zuletzt mit einem 3:1-Sieg in Freital und fügten den Stahl-Kickern damit die erste Saisonniederlage zu. „Ich denke, jeder hat gemerkt, dass die Grundvoraussetzung für unser Spiel einhundertprozentiger Einsatz und Laufbereitschaft sind“, so der Gröditzer Trainer Michael Schuster nach der Partie am Burgwartsberg. Sein Kollege Thomas Lauke dürfte mit der Zwischenbilanz seiner Mannschaft (vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen) ebenfalls zufrieden sein. In der Vorsaison hatten die Wesenitztaler nach sieben Spielen lediglich fünf Zähler geholt. Es dürfte also ein interessantes Duell im Gröditzer Stadion am Eichenhain werden, denn der SVW holte aus vier Auswärtspartien immerhin sieben Punkte.

Die Coswiger wollen im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg landen. Allerdings müssen sie kurzfristig ihre Pläne ändern und zum Hainsberger SV (4.) reisen. Bauarbeiten in Coswig verhindern dort ein Spiel, so dass das Heimrecht getauscht wird. Das spielt Hainsberg natürlich ein wenig in die Karten, das zuletzt den Meister BSV Sebnitz mit 4:1 bezwang.

In der Landesklasse Ost waren die Radebeuler am vergangenen Wochenende spielfrei und mussten tatenlos zuschauen, wie der FSV Neusalza-Spremberg und der FC Oberlausitz Neugersdorf II am bisherigen Spitzenreiter vorbeizogen. Am Sonnabend wartet der SV Oberland Spree auf den RBC, der 15 von 18 möglichen Punkten auf dem Konto hat und zuletzt drei Siege infolge feierte. Genau umgekehrt verläuft die Leistungskurve der Mannschaft von Spieler-Trainer Stefan Richter, die ihre sieben Zähler an den ersten drei Spieltagen buchte. Anschließend gab es vier Niederlage bei 15 Gegentoren.

