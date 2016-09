Fußball-Landesklasse Mitte Coswig hält dem Druck nicht stand Lange Zeit wehrt sich Grün-Weiß gegen spielstarke Großenhainer. Der Favorit gewinnt dennoch 2:0.

Nur selten musste der Großenhainer Torhüter Mirko Roßmüller im Spiel gegen Coswig so beherzt eingreifen wie in dieser Szene beim Duell mit Bannewitz. © Klaus-Dieter Brühl

Eigentlich hat die SpVgg Grün-Weiß Coswig mit dem Großenhainer FV bislang recht gute Erfahrungen gemacht. In der vergangenen Saison gab es in der Röderstadt einen 3:0-Sieg, vor heimischen Publikum folgte ein 3:1-Erfolg. Doch in diesem Spieljahr sahen die Vorzeichen gänzlich anders aus. Die 0:2 (0:0)-Niederlage am Sonnabend überrascht nicht.

Von den Torschützen gegen Großenhain in der Vorsaison ist nur noch Robert Gläsel übrig geblieben. Doch auch der 31-Jährige rennt seit Wochen seiner Bestform hinterher. Paul Kiontke, Richard Penicka und David Preuß haben den Verein in der Sommerpause verlassen. Genauso wie Abwehr-Organisator Jiri Horinek und Torwart Roy Holfert. Bei der Neuauflage gegen den Großenhainer FV standen zudem mehrere Spieler nicht zur Verfügung. Mit Stanley Rost, Benjamin Baumann, Robert Nietzold und Martin Polifka stehen Leistungsträger momentan auf der Verletztenliste. Julian Diener meldete sich kurz vor dem Anpfiff mit Rückenbeschwerden ab. „Erik Wernicke hat in den letzten Wochen durch Urlaub und Arbeit gerade einmal eine Trainingseinheit absolvieren können. Wir gehen zur Zeit buchstäblich auf dem Zahnfleisch“, spricht Trainer Frank Selber die Coswiger Misere an: „Hinzu kommt, dass die einsatzbereiten Spieler zwar kämpferisch ihr Bestes geben, aber spielerisch ihrer Form hinterherlaufen“.

Bei dieser Konstellation wäre alles andere als eine Niederlage gegen Großenhain schon eine Überraschung gewesen. Diese blieb aus, obwohl die Coswiger mit viel kämpferischem Einsatz und auch mit Dusel bis zur 70. Minute ein 0:0 verteidigten. Dann erlöste Moritz Meißner seine Mannen, Nick Volkmann machte in der Schlussminute alles klar. „Wir haben am Ende dem Druck nicht mehr standgehalten. Wir haben gegen einen wirklich starken Gegner zu Recht verloren“, sagte Selber. Seine Jungs kamen in den neunzig Minuten zu keiner nennenswerten Torchance. „Ich kann nur hoffen, dass die Verletzten bald wieder fit sind“, wünscht sich der Coach. Baumann indes wird nach seiner Knieverletzung wohl erst in der Rückrunde wieder spielen können. Am nächsten Spieltag wird auch noch Thomas Gräbner ausfallen. Er sah gegen Großenhain die Ampelkarte wegen wiederholten Foulspiels. (jj)

