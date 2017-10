Coswig braucht mehr Strom Die Stadtwerke bauen das städtische Stromnetz um. Damit eine plötzliche größere Abnahme später keine Probleme verursacht.

Achtung Baustelle. Mitarbeiter der Energie Horn GmbH verlegen auf der Ahornstraße in Coswig Stromleitungen. © Norbert Millauer

Kurz vor dem Baulaster auf der Ahornstraße steht ein großer roter Lkw. Ein Umzugswagen. Weshalb der hier ist – für die Mitarbeiter der Energie Horn GmbH kein Geheimnis. Der bringt eine neue Küche, heißt es. Und dass das abgestimmt ist mit ihnen. Denn das Horn-Team verlegt im Fußweg gerade neue Stromkabel und nicht nur hier.

Coswig braucht mehr Stromreserven, dafür arbeiten die Männer schon fast ein Jahr im Spitzgrund. Sie haben sich über die Birkenstraße gegraben und an der Spitzgrundstraße entlang fast bis nach Weinböhla, haben neue Mittel- und Niederspannungsleitungen in die Erde gebracht.

Meist geht es bis zum Kabelverteiler, von dem aus die Häuser versorgt werden. Der Bau ist gut abgesichert mit rot-weißen Zäunen und entsprechenden Genehmigungen. Die gerade jetzt zwei Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes vorgelegt werden müssen. Die sind regelmäßig auf Kontrollgang. Nicht zuletzt deshalb, weil schon mal Diskrepanzen mit Fußgängern oder Schwierigkeiten bei engeren Straßen entstehen können, wie sie erklären.

Probleme gibt es beim Kabelverlegen bisher keine, sagt Coswigs Ordnungsamtschef Olaf Lier. Nur manchmal wird eine Baustelle nicht rechtzeitig fertig. Weil ein Kabel nicht dort liegt, wo es laut Plan sein müsste. Weil ein unerwartetes Hindernis im Weg ist, weil mehr mit Hand geschaufelt werden muss. Weil es auch um Wirtschaftlichkeit geht und nicht wegen jeder kleinen Asphaltmenge gleich zur Mischanlage gefahren werden kann.

Im Großen und Ganzen klappt es mit der Abstimmung, sagt Olaf Lier. Vor allem mit dem Ziel, möglichst nur einmal aufzugraben, viele Leitungen unterzubringen.

Das ist auch Olaf Terno, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Elbtal, am liebsten. Weil sich dann die Tiefbaukosten auf mehrere Medienträger verteilen lassen. Allerdings funktioniert das nicht immer. Auch nicht beim derzeitigen Stromnetz-umbau in Coswig im Rahmen des 2010/11 gestarteten neuen Netzkonzepts. Das darauf ausgelegt ist, Leistungsreserven zu schaffen. Die Stadtwerke betreiben die Stromlieferung in neun Versorgungsringen – jeweils speziell eingespeist und abgesichert. Fünf Ringe mit einer Spannungsebene von 10 Kilovolt (kV), vier mit 20 kV. 20 kV bedeutet größere Reserven im Netz.

Um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, sei entschieden worden, die 10-kV-Versorgungsringe mit vielen Industrieanlagen auf 20 kV auszubauen. Während in Gebieten mit überwiegender Wohnbebauung Olaf Terno zufolge spürbar ist, dass die Abnehmer eher sparen und daher 10 kV ausreichen, müssen in Bereichen mit größeren Unternehmen Leistungsreserven geschaffen werden. Denn falls dort plötzlich mehr aufgeschaltet, also mehr Leistung abgerufen wird, soll das bei den anderen Verbrauchern nicht zu Problemen führen, vielleicht sogar bis zum Stromausfall.

Inzwischen sind schon die Versorgungsringe Radebeul-Naundorf samt Gewerbegebiet und Radebeul Borstraße mit dem Krankernhaus umgestellt. Nun ist Coswig-Nord dran, einer der größten Ringe der Stadtwerke. Mit 7 000 bis 8 000 Stromkundenanschlüssen reicht er von der Kötitzer Straße bis in den Spitzgrund, bei insgesamt 26,8 Kilometer Länge. Dort werden Kabel erneuert und 24 Umspannstationen angepasst.

Dabei sind auch Kundenstationen, also interne Anlagen, umzustellen. Das betrifft Firmen wie Walzengießerei und Turbowerke. Sie werden rechtzeitig informiert, damit sie auch finanziell planen können. Wir suchen gemeinsam mit ihnen realisierbare Lösungen, sagt Olaf Terno.

Der normale Stromkunde hingegen sollte von der Netzumstellung bis auf die Baustellen nichts merken. Auch nicht, wenn der Ring später mal an einem Tag umgeschaltet wird. Bis dahin laufen die 20-kV-Anlagen mit 10 kV. Bis 2020. Dann soll das neue Netzkonzept realisiert sein, in das die Stadtwerke Elbtal fünf Millionen Euro investieren, jährlich bis 400 000 Euro.

Da bleibt auch 2018 viel zu tun. Unter anderem auf der Moritzburger Straße zwischen Louise-Otto-Peters- und Salzstraße und auf der Industriestraße Richtung Ziegelweg. Wo nächstes Jahr auch Kanal und Straße gebaut werden.

zur Startseite