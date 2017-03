Coswig besteht in der Höhle des Löwen Die Grün-Weißen holen beim ungeschlagenen Spitzenreiter Großenhainer FV 1990 ganz überraschend einen Punkt.

Der Großenhainer Paul Konrad Witschel (links) versucht, am Coswiger Ricardo Schmidt vorbeizuziehen. Die Grün-Weißen lieferten beim Spitzenreiter eine bemerkenswerte Vorstellung ab, agierten taktisch klug. © Matthias Kost

Am 20. Spieltag der Landesklasse Mitte blieb Liga-Primus Großenhainer FV weiterhin ohne Niederlage, musste aber zum ersten Mal seit dem 20. Oktober 2016 Punkte liegenlassen. Gegen die SpVgg Grün-Weiß Coswig gab es ein 1:1 (0:1)-Unentschieden. Für den klaren Aufstiegsfavoriten war es nach einem 2:2 am vierten Spieltag gegen den BSV Sebnitz sowie einem 1:1 bei Empor Possendorf am zehnten Spieltag erst das dritte Punktspiel, indem der GFV keine volle Punktzahl einheimsen konnte.

Die Gäste aus Coswig waren von ihrem Coach Frank Selber bestens auf diese Partie eingestellt worden. Auf dem Ausweichplatz im Sportpark Bürgerzentrum machten sie den Hausherren von der ersten Spielminute an permanent Druck. Bereits in den ersten zehn Minuten hätten die Coswiger führen können, wenn nicht sogar führen müssen. Benny Hoheisel, Thomas Gräbner, Benjamin Baumann und Philipp Langer scheiterten per Kopf und Fuß am Großenhainer Schlussmann Mirko Roßmüller und an der eigenen Ungenauigkeit. „Die Gäste waren stark eingestellt worden, wir leisteten uns katastrophale Abspielfehler im Deckungszentrum“, sagte GFV-Trainer Andreas Jachmann. Sein Gegenüber ärgerte sich über die ausgelassenen Chancen: „Die Jungs haben richtig stark begonnen. Wir hatten nichts zu verlieren, haben den Gegner gut unter Druck gesetzt. Aber die Chancenverwertung war schwach“, sagte Selber.

Schwitzky verschießt Handelfmeter

In der zwölften Minute pfiff der Dresdner Schiedsrichter Philipp Jacob auf Elfmeter. Einen Schuss von Paul Konrad Witschel bekam ein Coswiger Spieler an die Hand. Sylvio Schwitzky schnappte sich das Leder und jagte es an den Pfosten. „Das war wohl das Glück des Tüchtigen“, meinte Selber. Auch danach häuften sich immer wieder Fehlpässe und überhastete Abspiele beim Tabellenführer. Selbst ein Weckruf von Matthias Walther „ Männer, ihr steht zu weit weg von euren Gegenspielern“, schien ungehört zu bleiben. In der 30. Minute setzte Martin Brunzel Schwitzky mustergültig in Szene, doch der Schuss landete weit hinter dem Tor. Auf der Gegenseite verzog Hoheisel nach einem Freistoß von Gräbner nur um Haaresbreite. Noch vor dem Pausentee landet ein langer Ball von Baumann direkt vor den Füßen von Stanley Rost und der 30-Jährige überwindet unhaltbar den Großenhainer Keeper. „Die Führung war verdient. Wir haben uns für diese höllische Laufarbeit belohnt“, frohlockte Coswigs Trainer.

In der zweiten Halbzeit verstärkte Jachmann die Offensivabteilung, brachte Nick Volkmann für Moritz Meißner. Auf Seiten der Grün-Weißen musste Hoheisel ausgewechselt werden. Der 28-Jährige war mit einem Gegenspieler mit den Köpfen zusammengeprallt und musste mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das erste Ausrufezeichen nach Wiederbeginn setzte Brunzel, dessen scharfen Ball konnte Coswigs Torwart Robert Möve zur Ecke klären. Auch ein Freistoß von Tom Weihrauch sowie der Nachschuss von Schwitzky bringen noch keinen zählbaren Erfolg. Nach exakt einer Stunde Spielzeit bringt Schwitzky einen Freistoß maßgeschneidert auf Torsten Marx und der 29-jährige Toregarant lässt sich diese Chance nicht entgehen. Per Kopfball vollendet Marx zum Ausgleich.

In der Folgezeit drängte Großenhain auf den Siegtreffer. Marx, Schwitzky, Weihrauch, auch Henning Lotzmann vergaben aber allesamt ihre Tormöglichkeiten. Doch auch die Gäste blieben gefährlich und setzten den einen oder anderen Nadelstich. Coswig, nur mit zwei Wechselspielern angereist, brachte in der Schluss-Viertelstunde sogar den etatmäßigen Ersatz-Tormann Paul Engelmann in die Partie. Der 23-Jährige war in der Winterpause vom SV Wesenitztal zu den Grün-Weißen gewechselt und war zuvor beim Dresdner SC, dem Radebeuler BC sowie den Sportfreunden 01 Nord aktiv gewesen.

„Wir reisen mit einem Ersatzspieler und einem Ersatzkeeper in Großenhain an und nehmen einen Punkt mit. Das war eine saugeile Vorstellung von jedem einzelnen Akteur“, freute sich Selber nahezu diebisch über den überraschenden Punktgewinn. Allerdings bilden sich schon ein paar Sorgenfalten auf der Stirn des Coachs vor dem kommenden Wochenende. Dann treffen die Coswiger in heimischen Gefilde auf Germania Mittweida und haben dabei einen personellen Engpass. Für Großenhain geht die Welt nach dem Remis nicht unter. Die Röderstädter steuern weiterhin recht deutlich auf die Landesliga zu, wissen aber auch, dass längst noch nicht alles im grünen Bereich ist.

