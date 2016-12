Coswig baut Schulden ab Pro Kopf ist die Stadt noch mit 339 Euro in den Miesen. Das Ziel ist aber noch lange nicht erreicht.

© Symbolfoto

Coswig wird Ende des kommenden Jahres erstmals eine historisch niedrigere Verschuldung erreicht haben und kommt seinem Ziel, schuldenfrei zu sein, immer näher. Darüber informiert der Erste Bürgermeister und Kämmerer Thomas Schubert.

Demnach hatte die Stadt Anfang 2016 noch rund 8,92 Millionen Euro Rückstände bei den Banken. Diese konnten weiter abgebaut werden. Nach Vollzug aller Umschuldungen, Tilgungen und Sondertilgungen sind es aktuell nur noch rund sieben Millionen Euro. Dieser Schuldenstand entspricht einem Pro-Kopf-Betrag von 339 Euro. Vor einem Jahr betrug dieser Wert noch 432 Euro. Der sächsische Schnitt liegt bei über 700 Euro, im Landkreis Meißen bei 900 Euro. Allerdings ist die Nachbargemeinde Weinböhla noch besser gestellt. Hier lasten nur rund 190 Euro Gemeindeschulden auf jeden Einwohner. Das und sogar noch mehr will Coswig auch bald schaffen.

Deshalb geht der Schuldenabbau 2017 weiter. Im Doppelhaushaltsplan 2016/2017 ist eine Tilgung in Höhe von zwei Millionen Euro auf rund fünf Millionen Euro geplant, so Schubert. Dies entspricht dann einem Pro-Kopf-Wert von 243 Euro. „Dabei wird ein wichtiger Meilenstein erreicht: Im Dezember 2017 wird erstmals eine niedrigere Verschuldung als zum Jahresende 1991 erreicht werden“, erklärt der Finanzbürgermeister.

Von 1991 bis 2004 ist die Verschuldung der Stadt fast jährlich gestiegen. Schon 1992 waren es rund zehn Millionen Euro, 2004 mehr als doppelt so viel. Das hat verschiedene Gründe. Nach der Wende mussten die Defizite in der Infrastruktur beseitigt, neue Straßen gebaut und öffentliche Gebäude saniert werden. Dafür brauchte die Stadt größere Kredite. Beispiele dafür sind unter anderem die Sanierung der Leonhard-Frank-Oberschule oder auch der Coswiger Feuerwehr. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Stadt hatte sich die Neuverschuldung mehr und mehr verlangsamt.

Nach 2004 begann die Tilgung. In den vergangenen zwölf Jahren konnte die Verschuldung so um fast 69 Prozent gesenkt werden. Seit 2005 kommt die Stadt ohne neue Kredite aus. „Auch in den Folgejahren sind neben den vertraglich vereinbarten Tilgungsraten Sondertilgungen im Haushalt vorgesehen“, so Thomas Schubert. Somit wird sich der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Ende 2020 auf einen Betrag von 1,76 Millionen Euro oder 85 Euro je Einwohner reduzieren. Das ursprüngliche Ziel, im Jahr 2019 schuldenfrei zu sein, kann aber nicht eingehalten werden. Aber zumindest ist der Nullpunkt bereits in Sicht.

