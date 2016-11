Cosiwg feiert ersten Auswärtssieg Die Grün-Weißen setzen sich beim SV Bannewitz 4:1 durch. Stanley Rost führt klug Regie, Erik Wernicke trifft doppelt.

Bannewitz. Die SpVgg Grün-Weiß Coswig hat am 12. Spieltag der Landesklasse Mitte den zweiten Saisonsieg eingefahren. Eine Woche nach dem 3:0-Erfolg über den Meißner SV konnten die Schützlinge von Trainer Frank Selber nun auch in fremden Gefilde einen vollen Punktgewinn einheimsen. Beim SV Bannewitz gab es ein 4:1 (2:0).

„Wir haben über den Kampf zum Spiel gefunden und uns die besseren Chancen erarbeitet“, zog Selber Fazit. In der 22. Minute schloss Benny Hoheisel nach guter Laufarbeit eine verheißungsvolle Aktion mit einem Torschuss zum 1:0 ab. Noch in der ersten Halbzeit der Partie auf dem Kunstrasenplatz in Bannewitz jagte Stanley Rost einen satten Schuss aus gut 30 Metern ins gegnerische Gehäuse (36.). „Rost hat heute eine klasse Leistung hingelegt. Er hat seine Position als Spielmacher prima geführt“, lobte Selber den 30-Jährigen.

Nach dem Seitenwechsel schraubte Coswig zunächst einen Gang zurück. Der Coach erläuterte: „Wir hatten die Partie unter Kontrolle. Du kannst aber nicht 90 Minuten lang dieses enorme Tempo gehen. Die Jungs waren wirklich sehr fleißig, haben ein starkes Zweikampfverhalten gezeigt.“ Ab der 65. Minute hatte Sascha Wendel seinen eher unrühmlichen Auftritt. Er bekam zunächst die Gelbe Karte gezeigt, wurde daraufhin von seinem Trainer aus Sicherheitsgründen ausgewechselt und ermeckerte sich von der Ersatzbank dann doch noch die Ampelkarte. „Das möchte ich nicht kommentieren“, winkte Selber in der ersten Reaktion ab. Später gab der Übungsleiter dann doch sein Statement ab: „So etwas darf nicht passieren. Ich nehme Wendel extra heraus, weil er Rot gefährdet war und er holt sich trotzdem den Platzverweis“. In diese Unruhephase hinein fiel der Bannewitzer Anschlusstreffer durch Florian Schmieder (70.). Doch die Grün-Weißen gerieten deswegen nicht ins Schwanken. Der eingewechselte Erik Wernicke ließ in der Folgezeit seine zuletzt doch vermisste Torgefährlichkeit aufblitzen. In der 76. Minute traf der 27-Jährige zur Vorentscheidung und machte in der zweiten Nachspielzeit mit seinem zweiten Streich den Coswiger Auswärtssieg perfekt.

„Ich denke, die Spieler haben die für einen Erfolg wichtigen Tugenden einer Mannschaft erkannt und angenommen. Mit unbändigem Kampf und unbedingtem Siegeswillen kann man erfolgreich Fußball spielen. Ich hoffe, dass diese Leidenschaft auch unser nun folgendes spielfreies Wochenende überdauert und wir in 14 Tagen in Sebnitz ebenso beherzt und fleißig auftreten werden“, lauteten Selbers Schlussworte. Dagegen fragte sich der Bannewitzer Vereinschef Karl-Heinz van Pée: „Man könnte den Eindruck gewinnen, dass unsere Jungs das Fußball spielen verlernt haben.“ Für die Gastgeber war es die vierte Niederlage infolge. (jj)

Coswig: Möve – Wendel (65. Wernicke), Lehmann, Gläsel (84. Diener), Rost, Kahlig, Langer, Hoheisel (88. Franke), Scheithauer, Schmidt, Probst.

zur Startseite