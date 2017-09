Coschützer Wasserwerk außer Betrieb Im Werk und an den Leitungen muss gebaut werden. Das ist nötig, um die Versorgung mit Trinkwasser zu gewährleisten.

Manches ist im Coschützer Wasserwerk bereits in die Jahre gekommen und wird nun saniert. Auch Trinkwasserleitungen im Umfeld werden erneuert. Deswegen ist die Anlage ab kommendem Dienstag für drei Monate außer Betrieb. Dass der Hahn trocken bleibt, müssen die Dresdner allerdings nicht befürchten. In den Wasserwerken Hosterwitz und Tolkewitz werde die Förderleistung entsprechend erhöht, teilt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann mit. Das Trinkwasser könne lediglich etwas härter sein als das aus den Talsperren Klingenberg und Lehnmühle. Dieses Wasser wird normalerweise nach Coschütz transportiert und dort aufbereitet. An der Qualität des Trinkwassers ändere sich aber nichts. Die Sanierungsarbeiten sollen dazu beitragen, die Sicherheit der Trinkwasserversorgung in Dresden zu erhöhen.

Während der Bauarbeiten wird unter anderem die Sanierung des Stollens im Abschnitt zwischen den Wasserkraftwerken Dorfhain und Tharandt fortgesetzt. Außerdem soll die sogenannte Rohwasserleitung auf der Bannewitzer, Windberg- und Kohlenstraße erneuert werden. Im Wasserwerk selbst wird ebenfalls an der Anlage gearbeitet. (SZ/sag, noa)

