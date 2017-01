Corsa-Fahrer kracht gegen Baum

Unfall mit 2500 Euro Schaden

Zeithain. Am Mittwochmorgen war der Fahrer eines Opel Astra auf der Industriestraße A in Zeithain unterwegs. Als er die Industriestraße E passieren wollte, stieß er mit einem VW Polo zusammen, der auf dieser unterwegs war. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.