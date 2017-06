Corsa fährt am Abzweig Nochten auf einen Astra auf Bei Unfall zwischen Boxberg und Weißwasser entsteht ein Sachschaden von rund 7 500 Euro.

Boxberg. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonnabendmittag auf der Bundesstraße 156 zwischen Boxberg und Weißwasser gekommen. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Weißwasser unterwegs, als am Abzweig nach Nochten eine 49-jährige Fahrerin eines Opel Astra nach rechts abbiegen wollte und dabei verkehrsbedingt anhalten musste. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Die Corsa- Fahrerin konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den haltenden Astra auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7 500 Euro. (szo)

