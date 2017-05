Coras Bronze schimmert wie Gold Radebeuls Fechter kehren mit zwei Plaketten von der Deutschen Meisterschaft zurück

Da kann sie strahlen: Cora Schaller vom Fechtclub Radebeul hat bei den Deutschen Meisterschaften für B-Jugendliche Bronze gewonnen und damit die einzige Einzelmedaille für ihren Verein errungen. © privat

Die Deutschen B-Jugendmeisterschaften stellen immer so etwas wie den Saisonhöhepunkt für den Fechtclub Radebeul dar. Gleich acht Radebeuler Fechter hatten sich diesmal für diese Meisterschaften qualifiziert. In den letzten beiden Jahren gab es stets Edelmetall für die jungen Talente. In diesem Jahr ging es, begleitet von den Trainern Gudrun Wolf, Hubert und Robert Peche, nach Halle/Saale. Und auch diesmal kehrte der Verein nicht mit leeren Händen zurück.

Im Einzelwettbewerb am Samstag war es die Radebeulerin Cora Elisabeth Schaller, die sich mit einer Bronzemedaille belohnte. Die Vorrunden überstand Cora mit nur einer Niederlage gegen die Cottbuserin Angelina Noelle-Krause. Im Direktausscheid überwand Cora zunächst ihre Gegnerin Maysami (Stuttgart) und Balle (Halle) mit klaren Siegen. Der direkte Finaleinzug blieb ihr dann allerdings verwehrt. Gegen die Bielefelderin Katkkay, Vizemeisterin des Vorjahres, verlor Schaller und musste in den Hoffnungslauf. Hier wartete mit Anna Zoni aus Tauberbischofsheim eine gebürtige Italienerin. Gegen sie hatte Cora Schaller im Februar beim Taubertalcup mit 8:10 verloren. Diesmal drehte die junge Sportschülerin den Spieß um und focht sich mit einem 10:8 Sieg ins Viertelfinale. Hier wartete mit Angelina Noelle-Krause jene Fechterin, die Schaller die bisher einzige Niederlage des Tages beschert hatte. Der Kampf blieb lange offen, doch dann konnte sich die Radebeulerin einen kleinen Vorsprung herausfechten und mit einem 10:7 Sieg ins Halbfinale fechten. Hier stand sie der Weinheimerin Celia Hohenadel gegenüber. Schnell ging Hohenadel mit 5:1 in Führung. Nach einer Aufholjagd stand es 6:6, doch dies hatte Kraft gekostet, und zog Hohenadel nach einem 10:7 ins Finale. Doch schnell überwog die Freude über ihre erste Medaille bei Deutschen Meisterschaften bei Cora Schaller. „Diese Bronzemedaille hat sich Cora verdient. Sie trainiert immer sehr fleißig und hat heute sehr diszipliniert gefochten. Dies musste sich einmal auszahlen“ so ihr Trainer Robert Peche. Deutsche Meisterin wurde Anna-Sophie Kothieringer aus München.

Die drei Radebeuler Sportschülerinnen der 7. Klasse Hannah Sibilla, Lina Wemme und Isabel Thierbach fochten ebenfalls ein sehr gutes Turnier. Hannah Sibilla zeigte sich in sehr guter Form und belegte Ende den18.Rang. Mit 8:10 verlor sie im Hoffnungslauf das entscheidende Gefecht gegen Alina Ruster aus Korb. „Es war schade, dass Hannah gerade in diesem Kampf etwas neben der Spur war“ so das Fazit der Trainer. Lina Wemme verletzte sich leider bereits in der Vorrunde am Oberschenkel, konnte aber weiterfechten. Dabei gelang es ihr, bis ins 16er KO vorzudringen, wo gegen die später Drittplatzierte Holland-Cunz Endstation war. Isabell Thierbach konnte sich im Jahrgang 2004 auf einen hervorragenden 21. Platz fechten.

Im Herrenflorett des Jahrgangs 2003 wollte Patrick Wolf seinen Vizemeistertitel aus dem letzten Jahr bestätigen. Für eine Medaille reichte es diesmal nicht ganz. Im Viertelfinale unterlag Wolf dem späteren Zweitplatzierten Philipp Sembach aus Weinheim. Gregor Schmitz-Hübsch verpasste den Einzug ins Achtelfinale denkbar knapp und wurde 18. Im Jahrgang 2004 erreichte Anthony Hanawa einen starken 28.Rang. Paul Mauksch belegte Rang 40.

Am Sonntag ging es dann im Länderpokal um die Mannschaftstitel. Jeweils drei bis vier Fechter aus einem Bundesland bilden hier ein Team. Im Damenflorett bestand das Team aus den Radebeulerinnen Cora Schaller, Hannah Sibilla und Ersatzfechterin Lina Wemme. Ergänzt wurde die Mannschaft von der Dresdnerin Marie Gröblehner. Gemeinsam holten sich die vier Damen nach guten Kämpfen den 5. Platz.

Im Herrenflorett fochten Gregor Schmitz-Hübsch und Patrick Wolf mit den Schkeuditzern Moritz Faßmann und Arved Häßler gemeinsam im Team Sachsen und gewannen nach einem absoluten Fechtkrimi im kleinen Finale gegen Berlin Bronze.

„Wahnsinn. Wieder zwei Medaillen für unseren Verein. Dies bestätigt die vielen Trainingsstunden und unser Konzept in der Nachwuchsentwicklung“, so das Fazit von Trainer Robert Peche. (rp)

