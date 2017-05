Cora lässt beim Bierstadtfest rote Rosen regnen Das Pop-Duo bestreitet das große Abend-Konzert der Stadtparty. Und natürlich gibt’s dann den Hit „Amsterdam“. Aber vielleicht auch eine Überraschung.

Um ein Haar wäre nach dem Mega-Hit „Amsterdam“ für das Duo „Cora“ Schluss gewesen. Denn nach dem Mauerfall verliebten sich die beiden Musikerinnen Swetlana und Cora von dem Bottlenberg in ein Haus am See in Potsdam, aus dem sie das Hotel-Restaurant Gutschloss Golm werden ließen – und damit ein beliebtes Hochzeitsschloss geschaffen haben. Und eigentlich hatten die beiden damit auch gut – und genug – zu tun, sodass für die Musik keine Zeit mehr blieb. Aber die Fans fragten immer wieder nach, und so ging es dann doch weiter für „Cora“.

Also rocken sie nun seit dem Frühjahr 2003 wieder deutschlandweit die Bühnen – und werden das auch am 3. Juni beim Radeberger Bierstadtfest tun. „Cora“ wird am Bierstadtfest-Sonnabend das Abendkonzert auf der großen Marktbühne bestreiten – und den dann sicher prall gefüllten Markt zum Mitsingen bringen, so viel ist schon mal klar. „Wir haben im Raum Dresden eine Menge Fans, die zu unseren Konzerten mitreisen“, freut sich Sängerin Cora. Generell ist sie gern in Dresden und Umgebung. „Wir hängen dann oft einen Tag ran, weil wir diese wunderschöne Stadt lieben“, verrät sie. Nicht ohne Grund haben die beiden ja auch ein Lied über Dresden geschrieben.

Und überhaupt haben die beiden längst mehr Hits zu bieten als „nur“ den von „Amsterdam“, mit dem sie allerdings auch weit über Deutschland hinaus für Furore gesorgt hatten. Immerhin räumten sie damit in der englischen Version „In the Name of Love“ auch international ab, gewannen zum Beispiel auch den begehrten Musikpreis „Goldene Europa“ des Saarländischen Rundfunks. Dabei hatten die beiden 1984 das Lied ursprünglich gar nicht für sich, sondern für Sängerin Juliane Werding geschrieben. Aber die lehnte ab, also nahm es „Cora“ dann ein Jahr später auf. Ob sich Juliane Werding später mal darüber geärgert hat, den Hit nicht selbst gesungen zu haben, ist nicht überliefert.

Wobei sich um den Kult-Hit längst auch ein ungewöhnliches Ritual bei den Konzerten entwickelt hat. „Ein Fan hat vor einigen Jahren mal einen Strauß roter Rosen auf die Bühne geworfen, weil es ja im Text heißt, dass es rote Rosen regnen soll“, erzählt Cora. „Das fanden die Fans so begeisternd, dass wir bei diesem Lied nun immer förmlich in einem Bad aus Rosen schwimmen“, freut sich die Sängerin. Und ist sicher, dass das auch in Radeberg so sein wird.

Denn zu den Fans haben die beiden eine wirklich enge Beziehung, macht sie deutlich. „Nach den Konzertwochenenden kommen viele dann sonntags bei uns in Potsdam vorbei, dann trinken wir gemeinsam Kaffee – diese Nähe lieben wir unheimlich!“

Der Auftritt in Radeberg wird für das Duo übrigens eine Premiere. „Wir waren zwar vor Jahren mal bei einer nichtöffentlichen Veranstaltung in der Brauerei; aber ein öffentliches Konzert in Radeberg gab’s bisher noch nicht“, weiß Cora. Und findet, dass es längst mal Zeit wird. In der Region waren die beiden ja schon regelmäßig – auf Schloss Hermsdorf zum Beispiel. Und vielleicht gibt’s bei der Premiere in Radeberg ja sogar noch eine weitere Premiere? „Wir arbeiten derzeit an unserem neuen Album, im Sommer soll die erste Single davon herauskommen – mal sehen, ob sie vielleicht schon fertig ist, wenn wir nach Radeberg kommen …“ In jedem Fall werden aber Songs des bisher jüngsten Albums „Wunderbar“ von 2015 im Programm sein.

