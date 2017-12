Copitzer Reserve lässt Schönfeld alt aussehen

Der Copitzer Philipp Flacke (r., in einem früheren Spiel) sorgte in Schönfeld mit zwei zeitigen Treffern für eine Vorentscheidung. Foto: Marko Förster © Marko Förster

Eine Woche nach den 1:0-Sensationssieg der SG Schönfeld beim Heidenauer SV landeten die Schützlinge von Trainer Ralf Hausdorf wieder auf dem harten Boden der (Fußball-)Realität. Gegen die zweite Vertretung des VfL Pirna-Copitz setzte es am 13. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga eine deftige 1:7 (1:3)-Schlappe.

„Wir waren in allen Belangen einfach deutlich unterlegen. Wir sind jetzt personell und kräftemäßig am Ende, sehnen uns nach der Winterpause, um dann im Frühjahr gestärkt zurückzukommen“, sagte Hausdorf, der sich wegen des akuten Personalmangels selbst als Ersatzspieler ins Spielprotokoll eintragen musste. Die Copitzer begannen stark, bereits nach neun Minuten führte die Landesliga-Reserve mit 2:0. Philipp Flacke verwertete zwei Diagonalpässe erfolgreich. Fast wäre dem Doppeltorschützen ein lupenreiner Hattrick geglückt – nur Sekunden nach dem 2:0 verhinderte der Torpfosten den dritten Streich. „Wir waren zwar durch den Sieg der Schönfelder in Heidenau am letzten Spieltag gewarnt, aber wir haben auch unsere Qualitäten und mussten uns nicht ehrfürchtig verstecken“, erklärte VfL-Coach Holger Weinhold.

Robin Schmidt brachte die Hochländer zwar in der 14. Minute auf Tuchfühlung heran, doch das 3:1 durch Tom Herrmann nach genau einer halben Stunde Spielzeit war die Vorentscheidung. Robert Ziska (53.), Leon Clemens (61.), Flacke (73.) sowie Konstantin Welz in der 78. Minute machten den klaren Sieg perfekt. „Wir haben in der Abwehr haarsträubende Fehler gemacht, die der Gegner konsequent bestraft hat. Nun müssen wir am kommenden Wochenende noch zu Motor Freital. Da haben wir noch nie gut ausgesehen. Und dann heißt es Wunden lecken und Schwung für die Rückrunde holen“, blickt Hausdorf schon auf das nächste Jahr voraus.

Einen eminent wichtigen Dreier erkämpfte sich Traktor Reinhardtsdorf mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg bei Stahl Altenberg. Michal Maly (16.), der seinen ersten Einsatz nach längerer Pause absolvierte, sowie Florian Katzschner (31.) sorgten für einen Pausenvorsprung. Aber auch die Hausherren hätten sich in den ersten 45 Minuten einen Treffer verdient. Jens Heymann scheiterte freistehend am Reinhardtsdorfer Schlussmann Tomas Stepan, Stephan Kadner platzierte eine Kopfballablage von Nico Philipp wenige Zentimeter neben das Gehäuse. In der 60. Minute rettete Marcus Böhme bei einem Zehn-Meter-Schuss von Robin Albert auf der Linie und verhinderte damit eine Vorentscheidung. Im Gegenzug lupfte Robby Müller das Leder über die Innenverteidigung der Traktor-Elf und er kurz zuvor eingewechselte Erik Lehmann ließ Stepan keine Chance.

Altenberg drängte nun auf den Ausgleich und wurde offensiver, damit aber auch risikofreudiger. Reinhardtsdorf nutzte seine Kontermöglichkeiten eiskalt aus – Kapitän Andreas Heine vollstreckte in der 70. Minute zum 3:1-Auswärtssieg. „Uns haben heute die Gäste einen Spiegel vorgehalten, wie man im Abstiegskampf auftreten muss. Sie hatten das spielerisch bessere Konzept und haben in den entscheidenden Phasen ihre Treffer markiert“, sagte Stahl-Trainer Andre Lehmann. Chemie Dohna kam gegen Blau-Weiß Stahl Freital zu einem sicheren 4:1 (2:1)-Sieg. Martin Franek traf im Doppelpack (2., 41.), Mike Möbius (47.) und Marcel Krebs (85.) erhöhten die Trefferquote. Oliver Jäpel hatte in der zehnten Minute ausgeglichen.

zur Startseite