Copitz will nachlegen Der VfL empfängt den VFC Plauen II. Der Aufsteiger stürzte vor einer Woche den FC Lößnitz von der Tabellenspitze.

Noch zwei Spieltage stehen in der Hinrunde der Fußball-Landesliga an. Der VfL Pirna-Copitz rangiert aktuell mit 17 Zählern auf Rang zehn und erwartet am Sonnabend ab 14 Uhr den Tabellen-Vorletzten VFC Plauen II. Die Zahlen sprechen deutlich für die Gastgeber, doch nichts zählt in dieser Saison weniger als der aktuelle Tabellenstand. Das beste Beispiel gaben die Vogtländer vor einer Woche selbst ab: Als Schlusslicht reiste die Oberliga-Reserve zum FC Lößnitz, der die Tabelle anführte. Plauens Zweite hatte bis dato keinen einzigen Auswärtspunkt geholt – und gewann mit 1:0.

Dabei durchleben die Plauener Kicker derzeit wieder einmal schwere Zeiten, denn dem VFC droht die Insolvenz – wie bereits vor drei Jahren. Die aktuelle Etatlücke des Gesamtvereins soll 100 000 Euro betragen. Roger Fritzsch, Trainer der VFC-Reserve, sagte nach dem sensationellen Auswärtssieg seiner kampfstarken Jungs: „Wir haben nur diese eine Chance, müssen aufgrund der immensen Probleme im Verein zusammenhalten. Das hat die Mannschaft in Lößnitz sensationell umgesetzt.“

Die Copitzer hoffen nun, dass die Plauener Landesliga-Kicker auch im Willy-Tröger-Stadion anreisen werden. Sicher ist das keineswegs. Erst vor drei Wochen hatte der VFC das Landesligaspiel in Grimma abgesagt, weil nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. In Lößnitz waren die Vogtländer ohne Ersatzspieler angereist.

VfL-Trainer Nico Däbritz muss im achten Heimspiel (bisher drei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen) auf Martin Schmidt und Viktor Löwe verzichten. Beide kassierten vor einer Woche gegen Reichenbach (2:1) die Gelb-Rote Karte. Wie viel Moral im jungen Copitzer Team steckt, bewies die Mannschaft nach den Feldverweisen, als sie mit acht Feldspielern die kostbare Führung auch in der siebenminütigen Nachspielzeit verteidigte. „Das hat mich richtig stolz gemacht“, sagte Däbritz. (js)

