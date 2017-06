Copacabana am Bärwalder See Das Holi Open Air lockt in diesem Jahr nicht nur mit indischen, sondern auch brasilianischen Traditionen in die Lausitz.

Das Holi Open Air am Bärwalder See ist 2013 klein gestartet. Zur mittlerweile fünften Auflage rechnen die Veranstalter mit 4 000 Besuchern und setzen erstmals auf ein Ländermotto. Neben den brasilianischen Nationalfarben sollen auch Grillgerichte aus dem südamerikanischen Land serviert werden. © André Schulze

Auf der Facebookseite des Holi Open Air tickt ein Countdown. Es werden nicht nur die Tage bis zum Festival am Sonnabend gezählt, sondern auch die Zahl der noch verbleibenden Tickets. Vor zweieinhalb Wochen sind schon 90 Prozent der Karten im Vorverkauf weggegangen. Eine Woche später sind es bereits 95 Prozent. Am Pfingstmontag schreiben die Veranstalter dann, dass nur noch weniger als 100 Karten erhältlich sind. Es spricht also viel dafür, dass die Veranstaltung genau wie im Vorjahr spätestens am Sonnabend ausverkauft ist.

Das ist ein großer Erfolg. Denn während die vor einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossenen Holi Veranstaltungen in anderen Orten keine Fortsetzung finden, ist das Lausitzer Holi Open Air mittlerweile ein fester Bestandteil im Oberlausitzer Veranstaltungskalender. Mehr als 8 000 Personen haben die Facebookseite der Veranstaltung schon in ihre Favoriten aufgenommen. Das Besucherpotenzial ist also weitaus größer als die von den Veranstaltern erwarteten 4 000 Gäste.

Genau wie das Cherry Beach Festival ist das Holi Open Air in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Im Jahr 2015 hat Organisator Stefan Menzel noch mit 3 000 Zuschauern gerechnet. Nun sind es innerhalb von zwei Jahren wieder tausend mehr geworden. Dass Wachstum auch Probleme mit sich bringt, haben die Veranstalter in diesem Jahr beim Cherry Beach Festival erfahren müssen. Denn für den „großen Bruder“ des Holi Open Air hat der Platz am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees schlicht nicht mehr ausgereicht. Der von allen Beteiligten erhoffte Umzug an das Merzdorfer Ufer ist nicht gelungen. Als die Veranstalter das Festival vergangene Woche in Cherry Town umbenannt und nach Dresden verlegt haben, ist das gerade in der Lausitz auf viel Enttäuschung gestoßen.

Auch die Gemeinde Boxberg bedauert den Verlust. Das dreitägige Festival hat schließlich nicht nur den Bärwalder See, sondern auch den Ort weit über dessen Grenzen hinaus bekannt gemacht. Doch auch die Werbewirkung des Holi Open Air ist nicht zu unterschätzen. Stefan Menzel hatte in der Vergangenheit erklärt, dass etwas mehr als ein Drittel der Besucher nicht aus der Oberlausitz anreist, also etwa aus Dresden oder Cottbus an den Bärwalder See fährt. Der macht offenbar den besonderen Reiz des Festivals aus. Denn um sich mit Farbbeuteln zu bewerfen, müssen die Dresdner nicht bis in die Oberlausitz reisen. Schließlich findet in der Landeshauptstadt am 12. August eine andere Holi-Feier statt. Die wird von der Firma betreut, die den Trend vor einigen Jahren von Indien nach Deutschland geholt hat.

In Indien findet die Feier traditionell zum Frühlingsbeginn statt. An jenem Tag verschwinden dort für einen Moment die Grenzen zwischen den Kasten und Generationen. In Deutschland sollen die verschiedenen Veranstaltungen vor allen Dingen ein großer Gaudi sein. Das zeigt sich auch in der Lausitz, wo die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals unter einem Ländermotto steht. Auf dem Werbeflyer im Netz gibt es denn auch keinen Bezug zu Indien mehr. Stattdessen sind sexy Sambatänzerinnen zu sehen und der markanten Jesus-Statue in Rio haben die Veranstalter eine schicke Sonnenbrille aufgesetzt.

Letztere sollten die Besucher nicht vergessen mitzubringen. „Obwohl die Farben vollkommen natürlich sind, hilft eine Sonnenbrille, vor unnötigen Augenreizungen zu schützen“, schreiben die Organisatoren auf ihrer Internetseite. Farblich wird die Veranstaltung diesmal passend zum Ländermotto von Blau, Grün und Gelb dominiert. Für das volle Copacabana-Gefühl sollen außerdem Trommler und ein brasilianischer Grill sorgen. Doch in engen Ländergrenzen wird ohnehin nicht gedacht, schließlich werden auch Currywurst, Langos und Döner angeboten. Das Holi Open Air ist also vor allen Dingen eine bunte Mischung. Auch musikalisch. Denn neben Rockröhre Jennifer Rostock legen DJs wie Burak Yeter auch elektronische Klänge auf.

Das Pulver soll übrigens gut auswaschbar sein. Besuchern mit blond gefärbten Haaren wird dennoch geraten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Kontaktlinsenträger sollten am Sonnabend auf die Brille umsteigen. „Das Pulver selber ist unbedenklich. Es ist auf alle Anfälligkeiten getestet worden“, hat Stefan Menzel schon in der Vergangenheit erklärt. Eine deutsche Firma hat sich auf die Produktion und den Vertrieb der Farben spezialisiert und mittlerweile weltweit viele Abnehmer.

