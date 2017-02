Gut zu wissen Cooler Typ hinterm Tresen Mario Klose hat schon viel im Leben gemacht. In der Badgaststätte Schmölln kehrt der Bischofswerdaer nun zu seinen beruflichen Wurzeln zurück.

Mario Klose ist der neue Eigentümer der Schmöllner Badgaststätte. Er baute das Lokal, das seit dem Sommer geschlossen war, in den vergangenen Monaten um. Am Sonntag wurde es wieder eröffnet. © Steffen Unger

Die Schankanlage ist der ganze Stolz von Mario Klose. So etwas hat kaum ein Gastwirt in der Region: tonnenförmig aus Kupfer und Messing. Ein Kumpel besorgte ihm die Anlage aus einer Brauerei. Für die Schmöllner Badgaststätte wurde sie umgebaut. Gezapft wird daraus seit vergangenem Wochenende das Bier von Braustolz. „Das Bier muss schmecken“, sagt Mario Klose. Er ist der neue Eigentümer der Badgaststätte.

Mario Klose ist waschechter Bischofswerdaer. Er wuchs in der Stadt auf, ist hier zur Schule gegangen, hat hier Freunde und Bekannte. In Pulsnitz lernte er in den 90er Jahren Restaurantfachmann, arbeitete nach der Ausbildung aber nur für kurze Zeit in diesem Beruf. Ein Grund zu wechseln, war für ihn die miese Bezahlung. An einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn war damals noch nicht zu denken. Der Elektronikkonzern Phillips in Holland zahlte besser. Mario Klose ging in die Niederlande, arbeitete dort als Lagerist. Er kehrte nach Sachsen zurück. Acht Jahre war er bei einem Bestattungsinstitut angestellt. Dann machte er eine Umschulung zum Bauzeichner und arbeitete anderthalb Jahre in diesem Beruf, bis er den Job verlor. Er fuhr Taxi – und gab seinen stillen Wunsch nie auf, sich irgendwann einmal mit einem kleinen Café oder einem Cateringservice selbstständig zu machen, Gulaschkanone und Barbecue inklusive.

Im Frühjahr vergangenen Jahres half der Zufall nach, um in die Gastronomie zurückzukehren. Und plötzlich schienen sich die Ereignisse zu überschlagen. Am Ostersonntag erfuhr Mario Klose, dass die Badgaststätte in Schmölln verkauft werden soll. Am Ostermontag rief er an. Einen Tag später besichtigte er das Lokal. Er habe auf Anhieb gewusst, das ist es, was er möchte, sagt der 40-Jährige. Eine überschaubare Gaststätte mit Charme. „Als Erstes ging mein Blick zum großen Kachelofen im Gastraum“, erinnert er sich. Die Vorbesitzer ließen ihn setzen. Ehrensache für Mario Klose, dass er den Ofen stehen ließ, als er sich im Herbst daran machte, das Gasthaus zu sanieren. Die Decke wurde erneuert, die Wände neu verputzt. In der Küche wurde neu gefliest, Geräte wurden teilweise ausgetauscht.

Der Gastraum erstrahlt jetzt in einem warmen Ton zwischen Sand und Aprikot. Das rote Leder der Stühle und Bänke und die dunklen Tische heben sich davon ab. Mario Klose kaufte neues Mobiliar und entscheid sich dabei für Modernes und zugleich doch Zeitloses. Es erinnert an den Stil der 1970er- und 80er-Jahre. Ein bisschen Retro eben. Mario Klose steht dazu. Schankanlage und Buffet passen zu den Möbeln. An die Wände sollen noch Bilder kommen. Natürlich im gleichen Stil. „Zum Beispiel Coca-Cola-Werbung auf Emaille“, sagt der Wirt. Um Passendes zu finden, setzt er sich nicht unter Druck. Er lässt sich Zeit, will unter anderem auf Flohmärkten stöbern. Wichtig ist ihm, dass das Gesamtbild stimmt.

Insgesamt 50 Gäste finden im Gastraum und dem benachbarten Vereinszimmer Platz. Wird bei Gesellschaften eine Tafel gestellt, kalkuliert Mario Klose mit bis zu 35 Plätzen. Er startete am Sonnabend gleich mit einer angemeldeten Feier. Seit Sonntag ist die Badgaststätte regulär für jeden geöffnet. Dienstags bis freitags von 11 bis 14 Uhr gibt es Mittagstisch. Gäste können aus der Karte wählen. Angeboten wird aber auch ein Tagesgericht. Am Abend öffnet die Gaststätte in der Woche 17 Uhr – bis der letzte Gast geht. Open-end eben. Am Sonnabend und Sonntag ist ab 11 Uhr durchgehend geöffnet. Gekocht wird gutbürgerlich und mediterran von Italien bis Spanien. „Jedes Gericht wird frisch zubereitet. Tiefkühlkost kommt bei uns nicht auf den Teller“, sagt Mario Klose. Vieles wird hausgemacht. Auch die Sülze wird nach einem eigenen Rezept zubereitet.

Mario Klose schwört auf sein Team. Es unterstützte ihn in den vergangenen Wochen bei den Vorbereitungen auf die Eröffnung. Einen Koch, eine Beiköchin und eine Mitarbeiterin, die ihn im Service zur Seite steht, stellte er ein. Neben seinen Mitarbeitern habe er auch den Bauleuten, Freunden und vor allem seiner Familie sehr viel zu verdanken, sagt er. Mario Klose lebt seit 17 Jahren mit seiner Partnerin zusammen. Sie haben einen gemeinsamen zwölfjährigen Sohn. Mario Klose ist ein umgänglicher Typ, der mit Leuten kann und aufgeschlossen ist – auch als der Reporter vor fünf Wochen unangemeldet mitten in der Umbauphase ins Lokal hereinplatzte.

Der Blick des Wirtes geht aus dem Fenster des Gastraumes zum verschneiten Schmöllner Freibad hinaus. Im Sommer wird er nicht nur die Imbissversorgung für die Badgäste übernehmen. Er hat Pläne, die Terrasse, auf der rund 25 Leute Platz finden, zum Beispiel auch für Barbecueabende zu nutzen – so richtig nach amerikanischer Art mit deftigem Essen und Livemusik. „Ich habe Kontakte in die Musikszene“, sagt er. Außerdem denkt er daran, einmal im Monat einen Familienbrunch in der Badgaststätte zu etablieren. Wahrscheinlich wird es der letzte Sonntag im Monat.

