Coole Karossen am Wasserturm Am 1. Mai kommen Fans von schicken Autos beim Tuningtreff in Neugersdorf auf ihre Kosten.

Flotte Autos und coole Karossen gibt es am kommenden Feiertag auf dem Gelände am historischen Wasserturm in Neugersdorf zu sehen. Der Autoclub „FlexWerkzEast“ lädt auf dem Platz an der Thälmannstraße zum Tuningtreffen ein. Autoliebhaber stellen nicht nur ihre Lieblinge aus den aktuellen Fertigungen vor, sondern präsentieren auch Old- und Youngtimer der verschiedensten Marken. Sie wollen die Besucher teilhaben lassen an ihrer Freude, die sie hatten, als sie ihre Autos selbst mit jeder Menge handwerklichem Geschick und Fantasie aufgemotzt und verschönert haben. Gezeigt werden in Neugersdorf Autos aus unterschiedlichen Epochen. Die Gäste der Veranstaltung können vor Ort mit den Eigentümern der Boliden ins Gespräch kommen. Die Veranstalter hoffen, dass so vielleicht noch mehr Lust geweckt wird, das eigene Auto mit Tuning unverkennbar zu machen. Die Besucher sind aufgefordert, das ihrer Meinung nach schönste Auto zu wählen. Zwischen 11 und 17 Uhr ist dafür am Montag Gelegenheit. Der Eintritt für die Besucher ist frei. (SZ)

