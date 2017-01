Cool bemützt in klirrender Kälte Die Temperaturen werden ungemütlich. Doch die Wintersportfans im Osterzgebirge haben ein Mittel, das ihnen und anderen Spaß macht.

zurück Bild 1 von 4 weiter Johannes Beere sorgt gleich mit einem Satz neuer Ohren vor. © Frank Baldauf Johannes Beere sorgt gleich mit einem Satz neuer Ohren vor.

Pierre Schäfer hilft mit Kunstbart nach.

Vlastimil Kratochvil aus Teplice kontert der höllischen Kälte am Skihang in Altenberg mit der ultimativen Teufelsmütze.

Sabine Junghans ist als Motor-Biene unterwegs.

Das Osterzgebirge hat sich in einen Kühlschrank verwandelt. Der Wetterumschwung deutete sich bereits am Wochenende an, und in der Nacht zu Mittwoch ist es passiert. An der Wetterwarte in Zinnwald sackte die Quecksilbersäule auf minus 16,8 Grad Celsius, informierte Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister. Doch es sollte noch tiefer gehen. Im Dippser Ortsteil Reinberg sank die Temperatur sogar auf minus 20 Grad Celsius. Wie die Wetter Kontor GmbH mit Sitz in Ingelheim am Rhein auf ihrer Internetseite vermeldete, war das am Mittwoch Kälterekord in Deutschland, gemeinsam mit Gottfrieding in Niederbayern. Für Zinnwald reichte es für einen vierten Platz. „Südlich von Dresden war der Kältepol“, erklärt Schirrmeister. Noch kälter war es in Zinnwald nur am 22. Januar 2006 mit minus 18,9 Grad. Durch den heftigen und kühlen Wind fühlen sich die Temperaturen an wie minus 40 Grad. Also den Kopf schön schützen, wie das schon am Wochenende zu beobachten war.

