Containertausch läuft Am 5. Januar können die Lichtenberger und Großnaundorfer kein Altglas entsorgen.

In Lichtenberg und Großnaundorf werden die Altglascontainer getauscht. © dpa

Großnaundorf/Lichtenberg. Im Landkreis läuft derzeit noch der Tausch der Glascontainer an den Wertstoffstandorten. Für Großnaundorf und Lichtenberg ist der Wechsel am 5. Januar geplant. Die Kreisbehörde macht darauf aufmerksam, dass Anwohner im ungünstigen Fall für einen oder zwei Tage keinen Container vorfinden: „Bitte hinterlassen Sie Ihr Altglas in so einem Fall nicht am Standort“, so die Bitte der Kreisbehörde. (szo)

zur Startseite